Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

NATO'da büyük kriz! Gizli askeri belgeler sızdırıldı

Güncelleme Tarihi:

#NATO#Askeri Belge#Hacker
NATOda büyük kriz Gizli askeri belgeler sızdırıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2022 09:17

Devam eden Rusya ve Ukrayna savaşıyla ilgili olarak tüm dünyanın gözlerini çevirdiği NATO'da büyük bir kriz yaşanıyor. Finlandiya ve İsveç'in üyeliğini onaylama aşamasında olan NATO'da gizli askeri belgelerin sızdırılması oldukça sıkıntılı bir duruma yol açtı...

Haberin Devamı

NATO, füze üreten bir firmanın gizli askeri bilgiler de içeren verilerinin bir hacker grubu tarafından online ortamda satılmasıyla ilgili inceleme başlattı.

Hackerların ele geçirip sattığı veriler arasında Ukrayna savaşında kullanılan NATO silahlarının tasarımları da var.

SİSTEMİ HACK'LEYİP FÜZE SİSTEMLERİNİ SATIŞA ÇIKARDILAR!

Avrupa’nın önde gelen silah üreticilerinden biri olan MBDA Füze Sistemleri’nin verilerini ele geçiren ve suç işlediği ifade edilen hackerlar, bu bilgileri online ortamda satılığa çıkardı.

NATOda büyük kriz Gizli askeri belgeler sızdırıldı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau bir araya geldi

Haberin Devamı

MBDA, verilerinin çalındığını doğruladı ancak gizli askeri belgelerin hiçbirinin kendilerine ait olmadığını duyurdu.

Gözden Kaçmasın

İsveç Başbakanından muhalefete PKK tepkisiİsveç Başbakanı'ndan muhalefete PKK tepkisiHaberi görüntüle

Fransa merkezli olan ve Avrupa genelinde aktif olan şirket, gizliliği ihlâl edilmiş harici bir bellekten çalındığını; bilgilerin İtalya’da hacklenmesinden dolayı İtalya makamlarıyla birlikte olayı soruşturduklarını açıkladı.

Soruşturmanın MBDA’nın tedarikçileri üzerine yoğunlaştığı anlaşılıyor.

NATOda büyük kriz Gizli askeri belgeler sızdırıldı
NATO'DAN JET AÇIKLAMA

Bir NATO sözcüsü de “MBDA’dan çalındığı ifade edilen verilerle ilgili iddiaları değerlendiriyoruz. Herhangi bir NATO ağının gizliliğinin ihlâl edildiğine dair bir emare yok.” dedi.

Rusça ve İngilizce yazışma yapılan forumlarda hackerlar, 80 GB’lık bu veriyi 15 Bitcoin (Yaklaşık 18 bin pound) karşılığında satıyor. Şimdiye kadar bir alıcının çıktığını da forum üzerinden duyurdular.

Gözden Kaçmasın

NATOya girmeye hazırlanan İsveçe soğuk duş Pilotların yarısı istifa edebilir...NATO'ya girmeye hazırlanan İsveç'e soğuk duş! Pilotların yarısı istifa edebilir...Haberi görüntüle

Çaldıkları verilerin satışı için hazırladıkları reklam metninde, verilerin “Kapalı askeri projelerde yer alan şirketlerin çalışanlarıyla ilgili gizli bilgiler” içerdiği; şirketler arası çizim, tasarım, sunum, video ve fotoğraf materyalleri, sözleşme metinleri ve yazışmaların da yer aldığı iddia ediliyor.

NATOda büyük kriz Gizli askeri belgeler sızdırıldı
BAZI ÜLKELERLE İLGİLİ BİLGİLERE DE ELE GEÇİRİLDİ

Haberin Devamı

Forum kullanıcılarına açık, BBC’nin de gördüğü ancak bağımsız olarak doğrulayamadığı 50 MB’lık kısımda ABD Hava Kuvvetleri’nin 2020 sonunda Estonya ve Baltık ülkelerinde uyguladığı “iletişim istihbaratı” misyonuyla ilgili bazı detaylar yer alıyor.

MBDA Füze Sistemleri, Fransa, İtalya ve İngiltere’de füze sistemleri üzerine çalışan şirketlerin birleşmesiyle Aralık 2001’de kuruldu. 13 bin çalışanı olan şirket geçen yıl 3,5 milyar pound gelir elde ettiğini açıkladı. İngiltere Savunma Bakanlığı, ABD ordusu ve NATO da şirketin müşterileri arasında.

Gözden Kaçmasın

Rusya Ukrayna savaşında son durum: Zaporijya Nükleer Santralinin fişi çekildi, dünyanın yüreği ağzına geldi Zelenskiden ilk açıklamaRusya Ukrayna savaşında son durum: Zaporijya Nükleer Santrali'nin fişi çekildi, dünyanın yüreği ağzına geldi! Zelenski'den ilk açıklamaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#NATO#Askeri Belge#Hacker

BAKMADAN GEÇME!

Şampiyonlar Ligi katılımı Türk takımları için artık hayal Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız

'Şampiyonlar Ligi' katılımı Türk takımları için artık hayal! Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız?

#Şampiyonlar Ligi
BİR SORUDAN FAZLASI | Düğün günü ayrılık olur mu Terk edenler ve edilenler konuştu... Bizim otobüsümüz neden süslü değil

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğün günü ayrılık olur mu? Terk edenler ve edilenler konuştu... 'Bizim otobüsümüz neden süslü değil?'

#Evlilik
İkiziniz her an sokakta karşınıza çıkabilir Neden benziyoruz sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

'İkiziniz' her an sokakta karşınıza çıkabilir! 'Neden benziyoruz?' sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

#Doppelgänger

BAKMADAN GEÇME!

Şampiyonlar Ligi katılımı Türk takımları için artık hayal Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız

'Şampiyonlar Ligi' katılımı Türk takımları için artık hayal! Süper Lig şampiyonunu bekleyen zorlu yolculuk, 8 maç | Girdaptan nasıl çıkarız?

#Şampiyonlar Ligi
BİR SORUDAN FAZLASI | Düğün günü ayrılık olur mu Terk edenler ve edilenler konuştu... Bizim otobüsümüz neden süslü değil

BİR SORUDAN FAZLASI | Düğün günü ayrılık olur mu? Terk edenler ve edilenler konuştu... 'Bizim otobüsümüz neden süslü değil?'

#Evlilik
İkiziniz her an sokakta karşınıza çıkabilir Neden benziyoruz sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

'İkiziniz' her an sokakta karşınıza çıkabilir! 'Neden benziyoruz?' sorusunun yanıtı bilim insanlarını bile şaşırttı

#Doppelgänger