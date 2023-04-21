NATO için beklemede kalan İsveç umudunu ABD'ye ve seçimlere bağladı

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası Finlandiya ile beraber NATO'ya katılma kararı alan İsveç, terörle mücadele konusunda Türkiye'nin beklentilerini karşılayamaması nedeni ile Ankara tarafından veto edildi.

"NATO KAPISI ÖNÜNDE BEKLEMEDE KALDILAR"

Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında imzalanan üçlü mutabakat zaptında sözünü verdiği adımları atmayan Stockholm yönetimi üstüne bir de Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'an-Kerim yakmasına izin verince İsveç basının deyimiyle 'NATO kapısının önünde beklemede kaldı'.



İSVEÇ UMUDUNU ABD VE SEÇİMLERE BAĞLADI

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Finlandiya'nın geçtiğimiz günlerde NATO'ya resmi olarak katılmasının ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşayan ülke son günlerde ümidini ABD'ye ve Türkiye'deki seçimlere bağlamış durumda.

İsveç basınında çıkan haberlerde sık sık NATO üyeliğinin Türkiye'deki seçimlerin kaderine bağlı olduğu ve muhalefetin Stockholm yönetimine sıcak baktığı iddia ediliyor.

"ERDOĞAN SEÇİMİ KAYBEDERSE ÜYE OLABİLİRİZ"

Bugün ülkenin en büyük gazetelerinden biri olan Expressen'de İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili dikkat çeken bir analiz yer aldı.

Thea Mossige-Norheim imzalı analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şimdiye kadar NATO üyeliği için olumlu bir işaret vermediğine dikkat çekildi ve "Erdoğan Mayıs ayındaki seçimleri kaybederse, İsveç bu yaz NATO üyesi olabilir." ifadeleri yer aldı.



Yazar köşesinde Dış Politika Enstitüsü'ne bağlı emekli siyaset bilimi profesörü Jan Hallenberg'in sözlerine yer verdi.

Finlandiya'nın üyeliği ile ABD'nin F-16 savaş uçakları için taktik veri bağlantı (TDL) sistemi Link-16 modernizasyon kitlerinin Türkiye’ye satışına onay vermesinin 'tesadüf olamayacağını' öne süren Hallenberg, "Türkiye, şu anda ABD'den 40 adet F-16 uçağı satın almak istiyor ancak bu kongre tarafından engelleniyor. İsveç'in üyeliğini onaylarlarsa pastanın tamamını alabilirler" dedi.

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ABD'nin 'pastanın tamamını vermeyerek' İsveç'in üyeliği konusunda Türkiye'ye baskı uygulayabileceğini öne süren yazar ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'ın ziyaretine dikkat çekti.



ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, geçtiğimiz günlerde resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği İsveç'te Türkiye ve Macaristan'ı İsveç'in NATO üyeliğini hızlı bir şekilde onaylamaya çağırmıştı.

TÜRKİYE NET BİR ŞEKİLDE DİLE GETİRMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin F-16 talebi ile İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin bağlantılı olmadığını defalarca kez dile getirmiş ve Türkiye'nin F-16 alımında şartlı bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini vurgulamıştı.