Avrupa'yı Türkiye mi kurtaracak? Karadeniz gazı umut oldu...

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"Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni" dün akşam Filyos Gaz İşleme Tesisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünyanın merakla beklediği törende müjdeleri peş peşe sıraladı.

"Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğalgazı 1 yıl süreyle ücretsiz veriyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci müjdesini de duyurdu ve 1 ay boyunca tüm konutların doğalgaz tüketiminden ücret alınmayacağını açıkladı.

ULUSLARARASI AJANSLAR SERVİS ETTİ:TÜRK EKONOMİSİ GÜÇLENECEK

Filyos Gaz İşleme Tesisi'ndeki töreni takip eden AFP haber ajansı Türkiye'nin şimdiye kadarki en büyük rezervi olan Karadeniz'deki keşfin enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmanın bir yolu olduğuna dikkat çekti konuya ilişkin uzman görüşlerine yer verdi.



AFP'ye konuşan uzmanlar, açılışı yapılan Karadeniz Gaz Sahası'nın Türk ekonomisini güçlendireceğini düşünüyor.

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Çin haber ajansı Xinhua ise Karadeniz'de kurulan tesisi Türkiye'nin en önemli projesi olarak nitelendirdi.

TÜRKİYE'NİN KEŞFİ AVRUPA'YI RUSYA'DAN KURTARACAK MI?

Türkiye'nin Karadeniz gazını karaya ulaştırması, Rusya Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'da patlak veren gaz krizi nedeni ile kabus gibi bir kış geçiren AB ülkelerinde büyük yankı uyandırdı.

ABD merkezli yayın organı Marketplace, Sakarya gazının Türkiye'de gaz faturalarını düşüreceğini ve Türkiye'yi daha dirençli hala getireceğini belirttiği haberinde "Türkiye'nin yeni doğal gaz keşfi, Avrupa'nın Rusya'dan kurtulmasına yardımcı olacak mı?" diye sordu ve "Tedariklerin Avrupa'nın Rusya bağımlılığından kurtulmasına yardımcı olması umuluyor" ifadelerine yer verdi.

"KRİZİ ÇÖZMESE DE HAFİFLETEBİLİR"



Almanya'da yayınlanan günlük ekonomi gazetesi Handelsblatt ise "Önümüzdeki kış aylarında bir gaz sıkıntısı göz ardı edilemez. Rusya, Ukrayna'yı işgal ettikten sonra Avrupa Birliği'ne büyük boru hattı gaz akışını durdurdu. Türkiye projesi ile Avrupa'nın doğalgaz endişesini gideremez ama en azından bir nebze hafifletebilir. Özellikle Balkanlar'da Rusya'ya bağımlı olan ve Almanya gibi ağır toplardan daha az tüketen küçük ülkeler gelecekte Rusya yerine Türkiye'den gaz alabilirler." ifadelerini kullandı.

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BLOOMBERG: ÖNCELİK İÇ PİYASADA

ABD'nin en büyük yayın kuruluşlarından biri olan Bloomberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün düzenlenen törende hane halkı için bir yıllığına doğal gaz faturalarında indirim sözü verdiğine dikkat çekti ve "Türkiye gelecekte doğalgazın bir kısmını AVRUPA'ya ihraç edebilir ancak önceliğin iç piyasaya verileceği söyleniyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE ENERJİ BAĞIMSIZLIĞINI ARTIRDI"

Londra merkezli Middleeasteye haber sitesi "Türkiye, yerel olarak ürettiği Karadeniz doğal gazını ulusal sistemine pompalayarak enerji bağımsızlığını artırdı ve yakın seçimler öncesinde vatandaşlarına bedava gaz sözü verdi" ifadelerini kullandığı haberinde Karadeniz gazının Türkiye'nin yıllık ihtiyacının kabaca dörtte birini karşılayacağına dikkat çekti.

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"TÜRKİYE İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAK"

Dün akşamki töreni yakından takip eden ülkelerden biri de Yunanistan'dı. Yunan medyası Karadeniz Gazı ile ilgili haberlerinde Türkiye'nin son dönemde müjdesini verdiği mega projeleri tek tek sıraladı.

Skai.gr haber sitesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk vatandaşlarına bedava gaz müjdesi verdiğine dikkat çekerken Ieidiseis Karadeniz gazının ülke bütçesine katkıda bulunacağını ve enerji ithalatını azaltacağını belirterek bunun 'Türkiye için bir dönüm noktası' olduğunu yazdı.



'Erdoğan, Karadeniz sahasından Türkiye'ye gaz sevkiyatını başlattı' başlığını kullanan Rus Kommersant gazetesi de Türklerin bir yıl boyunca mutfaklarında kullanacakları gaz ve sıcak su tüketimine para ödemeyeceğini yazdı.