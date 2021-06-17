Haberler: 'NASA'nın uzaydaki gözü' Hubble teleskobu bozuldu: İşte nedeni

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzay gözlemleri yörüngede yaşanan bir arıza sonrası sekteye uğradı

Uzay ajansının evreni gözlemlemek için kullandığı ve bu yüzden 'NASA'nın gözü' olarak da anılan Hubble Uzay Teleskobu'nun bozulduğu açıklandı.

NASA'dan yapılan açıklamada arızanın pazar günü meydana geldiği ve bunun teleskobun 1980'lerden kalma bilgisayarından yaşanan bir arıza nedeniyle yaşandığı açıklandı.

Aynı açıklamaya göre, NASA'nın Maryland'deki Goddard Uzay Uçuş Merkezi'ndeki uçuş kontrolörleri, Pazartesi günü bilgisayarı yeniden başlatmaya çalıştı ancak sonuç alınamadı.

Hubble'daki tüm kamera ve enstrümanlar güvenli moda alınırken, ekip son çare olarak yedek belleği devreye almayı deneyecek.

1990 yılından beri yörüngede görev alan Hubble, bu yıl içinde görevini James Webb Teleskobu'na bırakarak emekli edilecek.

Yaklaşık 9 milyar dolara (yaklaşık 75 milyar TL) mal olan James Webb Teleskobu sahip olduğu teknoloji sayesinde evrenin yaklaşık 13,8 milyar yıl önce oluşumuna sebep olan Big Bang'den (Büyük Patlama) 200 milyon yıl sonraki halini inceleyebilecek.

Başka bir deyişle teleskop, Hubble ile ulaşılamayan bölgelerin taranmasına olanak sağlayacak. Hubble'a kıyasla uzayı daha detaylı bir biçimde inceleyebilecek olan James Webb'in dünya dışı yaşamın keşfinde de etkili olması bekleniyor.

1990 senesinde Discovery uzay mekiği tarafından yörüngeye taşınan Hubble Uzay Teleskobu'na oranla 3 kat büyük merceklere sahip olan teleskop, Hubble'dan elde edilen verilerin de 100 kat fazlasını elde edecek.

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