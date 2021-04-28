James Webb için geri sayım başladı!

Kaku, daha önce Hawking'in de defalarca iddia ettiği gibi, uzaylı bir medeniyetin dost mu düşmen mı olacağının bilinemeyeceğinin altını çizmişti. Kaku da bu iddiasını Jamess Webb ve diğer ileri teknoloji cihazların yaygınlaşmasının bilim insanlarına yardımcı olacak olmasına dayandırmıştı.