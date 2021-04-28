James Webb için geri sayım başladı!

NASA, 1990 yılından beri yörüngedeki görevini sürdüren Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini almak üzere geliştirdiği ve sahip olduğu gelişmiş kızılötesi merceklerle yıldızların geçmişteki hallerini gözlemleyebilecek olan James Webb Uzay Teleskobu sona doğru emin adımlarla yürüyor.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Yıldızlardan yayılan ışık, ışık hızıyla ilerliyor. Bu yüzden yıldızlara bakarken aslında geçmişe bakıyoruz. Haliyle teleskoplar bize aslında geçmişi gösteriyor. İşte tam da bu yüzden James Webb'e 'NASA'nın zaman makinesi' lakabı verilmiş durumda.
2
Birkaç yıldır bu proje üzerinde yoğun mesai harcayan NASA, James Webb'in yapımını geçtiğimiz dönemde tamamlamış ve uzay teleskobunu bir dizi zorlu teste tabi tutulmuştu. Son testleri 'Johnson Space Center' isimli tesisinde yapan ekip yeni uzay teleskobunun sorunsuz çalıştığını bildirmişti. NASA, James Webb'i Ekim ayında fırlatmak için geri sayıma geçti.
3
Yaklaşık 9 milyar dolara (yaklaşık 75 milyar TL) mal olan James Webb Teleskobu sahip olduğu teknoloji sayesinde evrenin yaklaşık 13,8 milyar yıl önce oluşumuna sebep olan Big Bang'den (Büyük Patlama) 200 milyon yıl sonraki halini inceleyebilecek.
4
Başka bir deyişle 'zaman makinesi' olarak anılan teleskop, Hubble ile ulaşılamayan bölgelerin taranmasına olanak sağlayacak. Huble'a kıyasla uzayı daha detaylı bir biçimde inceleyebilecek olan James Webb'in dünya dışı yaşamın keşfinde de etkili olması bekleniyor.
5
Galaksimizde Dünya benzeri 200 milyar gezegen olduğuna dikkat çeken bilim insanları, yeterince bilgi birikimine ve teknolojiye sahip olduklarını ve James Webb Teleskobu sayesinde söz konusu keşfin yakın bir zamanda gerçekleşebileceğini belirtiyor.
6
1990 senesinde Discovery uzay mekiği tarafından yörüngeye taşınan Hubble Uzay Teleskobu'na oranla 3 kat büyük merceklere sahip olan teleskop, Hubble'dan elde edilen verilerin de 100 kat fazlasını elde edecek.
7
Pek çok bilim insanı James Webb'in kullanıma girmesi ile dünya dışı bir medeniyet keşfinin daha mümkün hale geleceği iddiasında. Geçtiğimiz haftalarda yapılan bir bilimsel araştırmaya göre, James Webb'in kullanıma girmesi sonrası bu olasılık 5 ila 10 yıl içinde gerçek olabilir.
8
Ancak bu durum için pek çok uyarı da yapılıyor. Teorik fizik alanında 'Henry Semat Profesörü' ünvanlına sahip olan ABD'li Profesör Dr. Michio Kaku, geçtiğimiz hafta uzaylılarla bu yüzyıl içinde temas kuracağımızı düşündüğünü açıklamıştı.
9
Kaku, daha önce Hawking'in de defalarca iddia ettiği gibi, uzaylı bir medeniyetin dost mu düşmen mı olacağının bilinemeyeceğinin altını çizmişti. Kaku da bu iddiasını Jamess Webb ve diğer ileri teknoloji cihazların yaygınlaşmasının bilim insanlarına yardımcı olacak olmasına dayandırmıştı.
10
Kaku, dünya dışı yaşam arayışında bu olasılık nedeniyle oldukça dikkatli olmamız gerektiğini sözlerine eklemişti. Bilim insanı "İspanyol keşifler Amerika kıtasını keşfettiklerinde yerlilerin başına neler geldiğini unutmamalıyız" demişti.