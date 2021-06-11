NASA duyurdu: Dünyaya benzeyen 'tuhaf' bir gezegen bulduk!

NASA, yaptığı duyuruyla New Mexico Üniversitesi ile gerçekleştirdikleri ortak bir çalışmada yeni bir gezegen bulunduğunu müjdeledi. Gezegene ''TOI-1231 b'' ismi verilirken tüm 'tuhaf' yönlerine rağmen Dünya'ya benzediği açıklandı.

Independent'ta yer alan habere göre NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı (JPL) ile New Mexico Üniversitesi işbirliğiyle yapılan çalışmalar sırasında yeni bir gezegen keşfedildi.

Bulunan bu yeni gezegen dünyaya çok benziyor ve güneşin etrafında dönmesi sadece 24 gün sürüyor. Bu da gezegende zamanın çok hızlı geçeceği ve üzerinde yaşayan bir insanın çarçabuk yaşlanacağı anlamına geliyor.

Bir yılın sadece 24 gün sürdüğü TOI-1231b ismi verilen gezegen, kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde dönüyor ve boyutları Neptün'e benziyor.

Yeni gezegen, kendi yıldızına Dünya'nın güneşe olan mesafesinden sekiz kat daha yakın. Normal koşullarda bu yakınlık gezegeni yaşanmaz kılmaya yetecek cinsten. Ancak Kırmızı Cüce'nin enerjisi bizim Güneş'imize oranla çok daha düşük olduğundan TOI-1231b'nin sıcaklığı Dünya'yla oldukça benzer

Boyutları Neptün'e benzeyen gezegenin büyük bir hidrojen veya hidrojen-helyum atmosferine veya daha yoğun bir su buharı atmosferine sahip olabileceği tahmin ediliyor. Bilim insanları 'garip' olarak tanımladıkları gezegenin atmosferinde su ve bulutlar olabileceğini düşünüyor.

Atmosferi yaklaşık 57 derece sıcaklığa sahip TOI-1231b için NASA Jet İtki Laboratuvarı'nda görevli Jennifer Burt, “Bu yeni gezegenin gelecekteki gözlemleri, bu ılıman gezegenlerin çevresinde su bulutlarının oluşmasının ne kadar yaygın veya nadir olduğunu belirlememize izin verecek” dedi.

Burt, "Son yirmi yıldaki ötegezegen biliminin en ilgi çekici sonuçlarından biri, şimdiye kadar keşfettiğimiz yeni gezegen sistemlerinin hiçbirinin kendi güneş sistemimize benzememesidir" ifadesini kullandı. Bu gezegenler güneşe en yakın gezegen olan Merkür'ünkinden kısa yörüngelerde dönüyor ve Dünya ya da Neptün büyüklüğünde gezegenler.

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