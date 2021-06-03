Son dakika haberi... Dev proje hayata geçiyor: NASA'nın istikameti bu kez de Venüs!
NASA, Mars görevine yolladığı araçlar ve gezegende yürüttüğü çalışmalarla dünyayı salldıktan kısa bir süre sonra yeni projesini açıkladı. ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), dünyaya en yakın gezegen olarak bilinen Venüs’e 2028-2030 yılları arasında iki görev yapılacağını duyurdu. Açıklamada, iki göreve de 500’er milyon dolar bütçe ayrıldığı belirtildi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Büyüklüğü açısından Dünya ile benzerlik gösterdiğinden Dünya ile kardeş gezegen veya dünyanın ikizi olarak da bilinen Venüs gezegeni bir kez daha tüm dünyayı heyecanlandıran bir proje ile gündemde.
2
Mars görevi başarıyla devam eden NASA bu kez de rotasını Venüs'e kırdı. NASA'nın 1978'te Venüs'e gönderdiği Pioneer keşif uydusunun gezegenin yüzde 80'ini kaplayan bir yüzey okyanusunun izlerine rastladığını, bunun gezegende geçmişte büyük miktarda su bulunduğunun kanıtı olduğunu bildirilmişti.
3
Venüs'te yaşam iddiası, geçen yıl İngiltere'de Cardiff Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalar ile ortaya konmuştu. Güneşe uzaklık bakımından ikinci sırada olmasına rağmen en sıcak gezegen olma özelliği taşıyan Venüs'ün atmosferinde oksijensiz ortamlarda yaşayan mikroplar tarafından üretilen fosfin gazı keşfedildi. Uluslararası gök bilimciler ekibi, bunun nereden gelmiş olabileceğini anlamak için bir dizi çalışma yürüttü
4
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Venüs'e iki uzay aracı göndereceğini açıkladı. Araçlarla gezegenin yüzeyi ve atmosferi incelenecek. 2028-2030 arasında yapılması planlanan iki misyonun her biri için 500 milyon dolarlık bütçe ayrıldı.
5
NASA yöneticisi Bill Nelson, gönderilecek iki aracın "30 yılı aşkın süredir gitmedikleri gezegeni inceleme fırsatı" vereceğini söyledi.
En son 1990'da Magellan adında bir uzay aracı, Venüs'ün yörüngesine gönderilmişti.
6
Venüs'e iki uzay aracı gönderme projesi, NASA tarafından, planların potansiyel bilimsel getirisi ve yapılabilirliği açısından uzmanlar tarafından yapılan değerlendirmeden sonra kesinleşti.
NASA'dan Bill Nelson, "Bu iki kardeş misyonun amacı Venüs'ün yüzeyinde kurşunun nasıl olup da eridiğini, gezegenin nasıl adeta cehenneme benzediğini anlayabilmek" dedi.
7
Venüs, Merkür'den sonra Güneş'e ikinci en yakın ikinci gezegen. Aynı zamanda, 500 santigrat dereceye ulaşan yüzey ısısıyla Güneş Sistemi'nin en sıcak gezegeni.
8
Venüs'e gidecek iki araçtan birinin adı Davinci+.
İngilizce, "Venüs Derin Atmosfer Asal Gazları, Kimyasal ve Görsel İnceleme" misyonunun baş harflerinden oluşan Davinci+ uzay aracı, Venüs'ün atmosferinin ölçümlerini yaparak nasıl geliştiğine dair daha ayrıntılı bilgi sağlayacak. Aynı zamanda, gezegende bir zamanlar bir okyanus bulunup bulunmadığını da belirlemeye çalışacak.
9
Uzay aracının, Venüs'ün jeolojik yapısının da ilk yüksek çözünürlüklü görüntülerini göndermesi hedefleniyor.
Bilim insanları bu jeolojik oluşumların Dünya'daki kıtalarla karşılaştırılabilecek bir görünümü olduğunu, bunun Venüs'te de tektonik levhalar olduğu anlamına gelebileceğini söylüyorlar.
10
Venüs'e gönderilecek ikinci uzay aracının adı ise Veritas.
Bu da İngilizce "Venüs Salımlılık, Radyo Bilimi, InSAR (radarla haritalandırma tekniği), Topografi ve Spektroskopi" adının kısaltması olarak kullanılıyor.
11
Bu ikinci araç bir tür radar yardımıyla gezegenin yüzeyindeki yükseltileri tespit edip hala aktif yanardağlar ve depremler olup olmadığını belirlemeye çalışacak.
12
NASA Gezegen Bilimleri Bölümü'nden Tom Wagner, "Venüs hakkında bu kadar az bilgimiz olması çok şaşırtıcı. Fakat bu iki misyondan gelecek veriler bize bu gezegenin üzerindeki bulutlardan yüzeyindeki volkanlara ve derinliklerine kadar çok şey söyleyecek. Adeta gezegeni yeniden keşfetmiş gibi olacağız" diyor.
13
Venüs, Ay, Güneş, Merkür, Mars, Jüpiter, ve Satürn ile birlikte, görünür hareketlerinin diğer yıldızlardan farklılığıyla tanınan 7 gök cisminden biri olarak gösteriliyor. Bu yönüyle, antik gök bilim için olduğu kadar astroloji açısından da önem taşıyan gezegen, birçok dilde haftanın yedi gününe adını veren gök cisimlerinden biri olarak, tarih öncesinden günümüze insan kültüründe yerini korumuştur.
14
1610'da İtalyan gökbilimci Galileo Galilei basit bir teleskop yardımı ile Venüs'ün evreleri olduğunu fark etti. Daha sonraki gözlemlerinde gezegenin evrelerindeki değişikliklere paralel olarak görünür boyutunun da değiştiğini gözleyen Galilei, bu bulguları gezegenin Güneş etrafında döndüğünün kuvvetli göstergeleri olarak kabul etti.
15
Daha önce yapılan araştırmalara göre, Bilim insanları, Venüs'ün oluşumundan itibaren 2 ila 3 milyar yıl, istikrarlı iklim koşullarının yaşamın oluşmasına elverişli ortamı sağlamış olabileceğini söylemişti.
16
NASA'ya bağlı Goddard Uzay Bilimleri Enstitüsünden bilim insanları Venüs'e dair araştırmalarını paylaşmış, Michael Way ve Anthony Del Genio adındaki uzay bilimciler NASA'nın 1978'te Venüs'e gönderdiği Pioneer keşif uydusunun gezegenin yüzde 80'ini kaplayan bir yüzey okyanusunun izlerine rastladığını, bunun gezegende geçmişte büyük miktarda su bulunduğunun kanıtı olduğunu bildirmişti.
17
Way ve Del Genio, bu bulgudan hareketle gezegendeki su miktarına dair varsayımlara dayanarak 5 ayrı iklim simülasyonu tasarladıklarını aktardı.
Araştırmacılar beş senaryonun da oluşumundan itibaren 2 ila 3 milyar yıl gezegenin atmosfer sıcaklığının 20 ila 50 derece olması gerektiğini gösterdiğini vurguladı.Way ve Del Genio, Dünya'dakine benzeyen bu istikrarlı iklim koşullarının, suyun ortaya çıkardığı oksijenle yaşamın oluşmasına elverişli ortamı sağlamış olabileceğine işaret etti.