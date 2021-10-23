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NASA Ay’a insansız uçuş gerçekleştirecek

#NASA#Roket#Dünya
NASA Ay’a insansız uçuş gerçekleştirecek

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay görevi olan ve aynı zamanda Ay’a ilk kadın astronotu da götürecek olan ‘Artemis’ programı kapsamında insansız uçuş denemesi Artemis 1 görevi için mega ay roketinin Şubat 2022’de kalkmasının hedeflendiğini belirtti.

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NASA tarafından yapılan yazılı açıklamada, Orion uzay aracının Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketinin üzerine sabitlendiği ve entegre sistemin, Ay görevi Artemis kapsamında yaklaşan insansız uçuş testi için hazırlıkların son aşamasına girdiği belirtildi. Artemis 1 olarak bilinen görevin, gelecekteki insanlı uçuş testinin önünü açacağı belirtilirken, bir dizi testten sonra mega-Ay roketinin Şubat 2022’de kalkmasının hedeflendiği ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, “Giderek karmaşıklaşan bir dizi görevin ilki olan Artemis I, derin uzay araştırmaları için bir temel sağlayacak ve Artemis II görevindeki mürettebatla ilk uçuştan önce insan varlığını Ay'a ve ötesine taşıma konusundaki kararlılığımızı ve yeteneğimizi gösterecek” denildi.

ARTEMİS GÖREVİ NEDİR?

Daha önce NASA Artemis görevini, “Artemis misyonları ile NASA, ay yüzeyini hiç olmadığı kadar keşfetmek için yenilikçi teknolojiler kullanarak, Ay'a ilk kadın ve ilk beyaz olmayan kişiyi götürecek. Ticari ve uluslararası ortaklarla işbirliği yapacağız. Ardından, bir sonraki dev adımı atmak için Ay'da ve çevresinde öğrendiklerimizi kullanacağız: ilk astronotları Mars'a göndermek” şeklinde açıklamıştı.

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APOLLO’NUN İKİZ KIZ KARDEŞİ ARTEMİS

NASA, 7 Aralık 1972 yılında Apollo görevi kapsamında Ay’a son insanlı uçuşunu gerçekleştirmişti. NASA’nın ikinci Ay görevi, adını Yunan mitolojisinde Apollo’nun ikiz kız kardeşi Artemis’ten aldı.

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