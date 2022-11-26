Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Mucize kurtuluş: Gemiden düştü, 15 saat okyanusun ortasında kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Abd#Sahil Güvenlik#Okyanus
Mucize kurtuluş: Gemiden düştü, 15 saat okyanusun ortasında kaldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 12:43

Meksika Körfezi'nde denize düşen ve yaklaşık 15 saat yüzdükten sonra kurtarılan adamın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu ve ABD'de 'Şükran günü mucizesi' olarak yorumlandı.

Haberin Devamı

CNN'de yer alan habere göre, 28 yaşındaki adam Çarşamba gecesi saat 11 civarında, Meksika'ya ait Carnival Valor’s isimli yolcu gemisinin barında kız kardeşi ile beraber eğleniyordu.

Kimliği belirlenemeyen adam tuvalete gitmek için kız kardeşinin yanından ayrıldı ve bir daha geri dönmedi.

KIZ KARDEŞİ ERTESİ GÜN ÖĞLEN HABER VERDİ

Kız kardeşi ertesi gün öğle saatlerine kadar kardeşinin kayıp olduğunu bildirmedi, daha sonra da gemi mürettebatından kardeşinin kayıp olduğunu belirterek New Orleans'a geri dönmelerini istedi.

SAHİL GÜVENLİK ARAMA-KURTARMA EKİPLERİNİ GÖNDERDİ

Gemi mürettebatı saat 14:30 civarında ABD Sahil Güvenliği aradı ve yardım istedi.

Sahil güvenlik kayıp ihbarının üzerine bölgeye arama kurtarma ekiplerini gönderdi ve 200 millik açık okyanus tarandı.

Mucize kurtuluş: Gemiden düştü, 15 saat okyanusun ortasında kaldı

YÜK GEMİSİNİN MÜRETTEBATI FARK ETTİ

Haberin Devamı

Uzun süredir kayıp olan adama dair ümitler tükenirken, bölgede bulunan bir yük gemisinin mürettebatı okyanusun ortasında yardım isteyen adamı gördü: Karanlık okyanusun ortasındaki adam bir yandann başını dalgaların üzerinde tutmaya çalışırken bir yandan da ellerini sallayarak yardım istiyordu.

Gemi mürettebatı hemen sahil güvenliği aradı, adam bölgeye gelen MH-60 Jayhawk kurtarma helikopteri kurtarıldı.

Amerika Birleşik Devletleri SAHİL GÜVENLİK Teşkilatı'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde, kurtarma ekibinin helikopterden suya indiği görülüyor.

15 SAAT SUDA KALDI! NASIL DÜŞTÜĞÜNE DAİR HİÇBİR FİKRİ YOK

Kurtarma ekipleri yerel medyaya yaptıkları açıklamada adamı yaklaşık 6 saat sonra bulduklarını belirttiler. 15 saatten fazla suda yaşam mücdalesi veren adamın hipotermi, şok ve dehidrasyon belirtileri gösterdiği öğrenilirken adam yolcu gemisinde olduğunu doğruladı. Ancak denize tam olarak ne zaman ve neden düştüğüne dair hiçbir fikri yoktu.

Mucize kurtuluş: Gemiden düştü, 15 saat okyanusun ortasında kaldı

"ŞÜKRAN GÜNÜ MÜCİZESİ"

Haberin Devamı

Adamın New Orleans hastanesine nakledildiğini duyuran ABD Sahil Güvenliğinden Teğmen Seth Gros, adamın kurtuluşunu 'Şükran günü mucizesi' olarak değerlendirdi.

Gözden Kaçmasın

İnternetten tanıştığı adama aşık oldu, öldürüldü ve iç organları çalındıİnternetten tanıştığı adama aşık oldu, öldürüldü ve iç organları çalındı!Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Abd#Sahil Güvenlik#Okyanus

BAKMADAN GEÇME!

1966da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupasının gizemli hikayesi...

1966'da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupası'nın gizemli hikayesi...

#Dünya Kupası
Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı Emlakçılar da başladı...

Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı? Emlakçılar da başladı...

#Emlak
Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü | Manchester Uniteddan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü? | Manchester United'dan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak?

#2022 Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!

1966da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupasının gizemli hikayesi...

1966'da çalınan (ve bir köpek tarafından bulunan) Dünya Kupası'nın gizemli hikayesi...

#Dünya Kupası
Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı Emlakçılar da başladı...

Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı? Emlakçılar da başladı...

#Emlak
Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü | Manchester Uniteddan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü? | Manchester United'dan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak?

#2022 Dünya Kupası