Mucize kurtuluş: Gemiden düştü, 15 saat okyanusun ortasında kaldı

CNN'de yer alan habere göre, 28 yaşındaki adam Çarşamba gecesi saat 11 civarında, Meksika'ya ait Carnival Valor’s isimli yolcu gemisinin barında kız kardeşi ile beraber eğleniyordu.

Kimliği belirlenemeyen adam tuvalete gitmek için kız kardeşinin yanından ayrıldı ve bir daha geri dönmedi.

KIZ KARDEŞİ ERTESİ GÜN ÖĞLEN HABER VERDİ

Kız kardeşi ertesi gün öğle saatlerine kadar kardeşinin kayıp olduğunu bildirmedi, daha sonra da gemi mürettebatından kardeşinin kayıp olduğunu belirterek New Orleans'a geri dönmelerini istedi.

SAHİL GÜVENLİK ARAMA-KURTARMA EKİPLERİNİ GÖNDERDİ

Gemi mürettebatı saat 14:30 civarında ABD Sahil Güvenliği aradı ve yardım istedi.

Sahil güvenlik kayıp ihbarının üzerine bölgeye arama kurtarma ekiplerini gönderdi ve 200 millik açık okyanus tarandı.



Uzun süredir kayıp olan adama dair ümitler tükenirken, bölgede bulunan bir yük gemisinin mürettebatı okyanusun ortasında yardım isteyen adamı gördü: Karanlık okyanusun ortasındaki adam bir yandann başını dalgaların üzerinde tutmaya çalışırken bir yandan da ellerini sallayarak yardım istiyordu.

Gemi mürettebatı hemen sahil güvenliği aradı, adam bölgeye gelen MH-60 Jayhawk kurtarma helikopteri kurtarıldı.

Amerika Birleşik Devletleri SAHİL GÜVENLİK Teşkilatı'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde, kurtarma ekibinin helikopterden suya indiği görülüyor.





Footage from the rescue of the cruise ship passenger last night. Can also be downloaded here: https://t.co/xk0pBnVr1E pic.twitter.com/GK1IXCKlgx