İnternetten tanıştığı adama aşık oldu, öldürüldü ve iç organları çalındı!

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Meksikalı bir kadın, internette tanışıp aşık olduğu tıp öğrencisiyle yaşamak için Peru'ya gitti. Ancak kadının romantik ilişki hayali kocaman bir trajediye dönüştü.

İNTERNETTEN TANIŞTIĞI ADAM İÇİN PERU'YA GİTTİ

İsminin Blanca Arellano olduğu öğrenilen 51 yaşındaki kadın, Temmuz ayı sonlarında ailesine, internetten tanıştığı biriyle uzun süredir ilişkisi olduğunu ve onunda tanışmak için Peru'ya gideceğini söyledi.

HERKES MUTLU OLDUĞUNU SANIRKEN, İLETİŞİM KESİLDİ

Blanca Peru'ya gittikten sonra ailesi ve arkadaşlarına her şeyin yolunda gittiğini ve mutlu olduğunu anlattı. En son 7 Kasım'da yeğeni Karla ile yaptığı konuşmadan internette filizlenen aşkın yüz yüze daha da ilerlediğini söyledi.

Herkes talihsiz kadının erkek arkadaşı ile mutlu olduğunu düşünürken Blanca bir anda ailesi ile iletişim kurmayı bıraktı.



51 yaşındaki Blanca Arellano

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Aile tüm çabalarına rağmen kadına ulaşamayınca, yeğeni Karla teyzesinin erkek arkadaşı Juan Pablo Jesús Villafuerte'ye ulaşmaya karar verdi. Ancak 31 yaşındaki tıp öğrencisinin söyledikleri ailenin endişelerini körükledi.

SEVGİLİSİNİN SÖYLEDİKLERİNE İNANMADI

Juan, Blanca'ya istediği hayatı veremeyeceğini söyledikten sonra 51 yaşındaki kadının uçak bileti alıp ülkesine dönmeye karar verdiğini anlattı.

Teyzesi ile sadece 5 gün önce konuşan Karla adamın söylediklerini çelişkili buldu ve 12 Kasım'da attığı bir tweet ile sosyal medyadan yardım istedi:

"Bu duruma düşeceğimi hiç düşünmezdim ama bugün hayatımdaki en önemli insanlarından birini bulmak için desteğinizi istiyorum. Teyzem Blanca Olivia Arellano Gutiérrez 07 Kasım Pazartesi günü Peru'da kayboldu. Hayatından endişe ediyoruz”



31 yaşındaki Juan Pablo Jesús Villafuerte

VÜCUDUNUN PARÇALARI TEK TEK KARAYA VURDU

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Ailesi her yerde Blanca'yı ararken 10 Kasım'da üzerinde gümüş yüzük bulunan kopmuş bir parmak yerel bir plaja vurdu. Takip eden günlerde de yüzü olmayan bir kafa, bir kol ve tüm iç organları çıkarılmış bir gövde de aynı şekilde bulundu.

PARMAĞINDAKİ YÜZÜKTEN TEŞHİS ETTİLER

The Independent'da yer alan habere göre, yetkililer kayıp ilanı veren aile ile iletişime geçti ve parçalara ayrılmış cesedin Blanca'ya ait olduğu ortaya çıktı.

Ailesi talihsiz kadını parmağındaki gümüş yüzükten teşhis ederken, tıp öğrencisi sevgili için arama emri çıkarıldı.



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17 Kasım'da organı kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Villafuerte'nin evinde yapılan incelemelerde banyoda ve çamaşır odasında kan izlerine rastlandı. Adamın ülkedeki organ mafyasının bir üyesi olduğu düşünülüyor.

Yerel basında konuya ilişkin yer alan iddialar ise kan dondurdu.

El Popular'a göre Blanca'nın ortadan kaybolmasından kısa bir süre sonra zanlı, TikTok'ta vücut parçalarını kestiği videolar yayınladı.

"YAŞADIKLARIMIZI İFADE EDECEK BİR KELİME YOK"

Blanca'nın ailesi yaşadıklarına hala inanamadıklarını belirterek "Yaşadıklarımızı ifade edecek kelimemiz yok. Blanca kibar, sıcakkanlı, ışık dolu, zeki, özverili bir insandı ve böyle anılması gerekir.Peru yasalarına inanıyoruz, şimdiye kadar kusursuz bir iş çıkaran yetkililerin adaletine tamamen güveniyoruz" açıklamasında bulundu.