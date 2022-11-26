Avrupa'yı korkutan uyarılar! Kriz uzun yıllar devam edebilir...

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşı nedeniyle Batı'nın uyguladığı yaptırımlara cevap olarak Avrupa'ya giden gaz akışını neredeyse durdurması AB ülkelerini son yılların en büyük krizi ile karşı karşıya getirdi.



GEÇEN YILIN ORTALAMASINDAN 4 KAT FAZLA



Avrupa'da gaz fiyatları 2023'te megavat saat başına ortalama 108 Euro oldu, bu önceki on yılın ortalamasının dört katından fazla.



Ilıman sonbahar havası ve Avrupa'daki doğalgaz depolarının hızla doldurulması bu kış bölgenin enerji güvenliğini belli bir noktaya kadar destekledi, ancak önümüzdeki yaz ve onu takip eden kış için yeterli kaynağın bulunup bulunmayacağına dair endişeler artmaya başlıyor.



Enerji sektörü yöneticileri ve analistlerinden gelen son uyarılara göre, bölge talebi azaltamaz ve yeni gaz arzını güvence altına alamazsa, Avrupa'nın enerji krizi yıllarca sürecek.Financial Times gazetesinde yer alan haberde, dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olan Vitol'den Sid Bambawale'ninkonuya ilişkin açıklamasına yer verildi.Bambawale açıklamasındaifadelerini kullandı.Avrupa gaz piyasası analisti Paula Di Mattia tarafından yakın zamanda yapılan bir analize göre, olası yedi senaryodan beşinde, Avrupa 2023-24 kışına gaz depolama tesislerinin yalnızca yüzde 65'i dolu şekilde girebiliyor. Bu kayıtların başladığı 2016'dan bu yana en düşük seviye.Uzmanlardan gelen bu uyarılar, Avrupa için can sıkıcı bir gerçeği ortaya koyuyor.Hükümetler, bu kış gaz depolarının doldurulmasını sağlamak ve hane halkına destek vermek için şimdiden yüz milyarlarca euro harcamış olsa da sıkıntıların önümüzdeki yıl da devam etmesi muhtemel.