Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Avrupa'yı korkutan uyarılar! Kriz uzun yıllar devam edebilir...

Güncelleme Tarihi:

#AVRUPA#Enerji Krizi#Doğalgaz
Avrupayı korkutan uyarılar Kriz uzun yıllar devam edebilir...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2022 08:14

Enerji sektörü yöneticileri ve analistlerinden gelen son uyarılara göre, Avrupa gaz talebini azaltamaz ve yeni gaz arzını güvence altına alamazsa, enerji krizi uzun yıllar boyunca sürebilir. Analizler, yedi senaryodan beşinde Avrupa'nın 2023-24 kışına gaz depolama tesislerinin yalnızca yüzde 65 kapasiteyle girebileceğini gösteriyor

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşı nedeniyle Batı'nın uyguladığı yaptırımlara cevap olarak Avrupa'ya giden gaz akışını neredeyse durdurması AB ülkelerini son yılların en büyük krizi ile karşı karşıya getirdi.

GEÇEN YILIN ORTALAMASINDAN 4 KAT FAZLA

Avrupa'da gaz fiyatları 2023'te megavat saat başına ortalama 108 Euro oldu, bu önceki on yılın ortalamasının dört katından fazla.

Ilıman sonbahar havası ve Avrupa'daki doğalgaz depolarının hızla doldurulması bu kış bölgenin enerji güvenliğini belli bir noktaya kadar destekledi, ancak önümüzdeki yaz ve onu takip eden kış için yeterli kaynağın bulunup bulunmayacağına dair endişeler artmaya başlıyor.

Avrupayı korkutan uyarılar Kriz uzun yıllar devam edebilir...

AVRUPA'NIN ENERJİ KRİZİ YILLARCA SÜRECEK

Enerji sektörü yöneticileri ve analistlerinden gelen son uyarılara göre, bölge talebi azaltamaz ve yeni gaz arzını güvence altına alamazsa, Avrupa'nın enerji krizi yıllarca sürecek.

Financial Times gazetesinde yer alan haberde, dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olan Vitol'den Sid Bambawale'ninkonuya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Bambawale açıklamasında "Bir gaz krizi içindeyiz ve önümüzdeki iki veya üç yıl boyunca kriz modunda olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

7 SENARYODAN 5'İNDE DURUM AYNI

Avrupa gaz piyasası analisti Paula Di Mattia tarafından yakın zamanda yapılan bir analize göre, olası yedi senaryodan beşinde, Avrupa 2023-24 kışına gaz depolama tesislerinin yalnızca yüzde 65'i dolu şekilde girebiliyor. Bu kayıtların başladığı 2016'dan bu yana en düşük seviye.
Avrupayı korkutan uyarılar Kriz uzun yıllar devam edebilir...

CAN SIKICI GERÇEK

Uzmanlardan gelen bu uyarılar, Avrupa için can sıkıcı bir gerçeği ortaya koyuyor.

Hükümetler, bu kış gaz depolarının doldurulmasını sağlamak ve hane halkına destek vermek için şimdiden yüz milyarlarca euro harcamış olsa da sıkıntıların önümüzdeki yıl da devam etmesi muhtemel.

Gözden Kaçmasın

Avrupada derin çatlak Ufukta çözüm yok, ülkeler birbirine girdiAvrupa'da derin çatlak! Ufukta çözüm yok, ülkeler birbirine girdiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#AVRUPA#Enerji Krizi#Doğalgaz

BAKMADAN GEÇME!

Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı Emlakçılar da başladı...

Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı? Emlakçılar da başladı...

#Emlak
Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü | Manchester Uniteddan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü? | Manchester United'dan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak?

#2022 Dünya Kupası
İşte Togg c-suv böyle üretiliyor

İşte Togg c-suv böyle üretiliyor

#Togg

BAKMADAN GEÇME!

Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı Emlakçılar da başladı...

Kiralardaki artışın bir nedeni de günlük kiralamalar mı? Emlakçılar da başladı...

#Emlak
Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü | Manchester Uniteddan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak

Muhteşem bir hikaye nasıl da kâbusa dönüştü? | Manchester United'dan ayrılan Ronaldo şimdi ne yapacak?

#2022 Dünya Kupası
İşte Togg c-suv böyle üretiliyor

İşte Togg c-suv böyle üretiliyor

#Togg