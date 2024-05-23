Miting felakete döndü: 9 ölü! Meksika'da 'en kanlı' seçim...

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Meksika'da seçim mitinginde facia yaşandı. Nuevo Leon eyaletine bağlı San Pedro Garza Garcia şehrinde Yurttaş Hareketi Partisi devlet başkanı adayı Jorge Alvarez Maynez'in düzenlediği miting sırasında sahnedeki dev ekran insanların üzerine devrildi ve sahnenin çatısı çöktü.



9 KİŞİ ÖLDÜ, 50 KİŞİ YARALANDI



Çatının çöktüğünü fark eden Maynez ve ekibinin koşarak sahneden ayrıldığı görülürken, onlarca kişi devrilen ekranın altında kaldı. Maynez'in olaydan yara almadan kurtulduğu, ekibindeki bazı kişilerin ise yaralandığı kaydedildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, olayda en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, 50 kişinin ise yaralandığı belirtildi.



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Maynez olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çatının ani ve şiddetli rüzgar nedeniyle çöktüğünü ifade etti. Kampanya faaliyetlerini askıya aldığını açıklayan Maynez, yetkililerden olayın şeffaf bir şekilde soruşturulmasını talep etti.Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Eyalet Valisi Samuel Garcia ise yaptığı açıklamada, hastanede yaralıları ziyaret edeceğini ifade ederek, bölgedeki fırtına ve kuvvetli rüzgar nedeniyle halka evde kalmaları çağrısında bulundu.

Meksika’da 2 Haziran’da hem genel hem yerel seçimler yapılacak.Yerel seçimlerde sekiz eyalet valisiyle 1580 bölgenin yetkililerini belirlemek için oy kullanılacak.Genel seçimlerde ise ülkenin yeni başkanı ve parlamento üyeleri belirlenecek.Ülkenin batısındaki Guerrero, en tehlikeli seçim bölgesi olarak kabul ediliyor.

Adaylardan birisi Cinthia Juarez. Çocukluk arkadaşı Moises "Moy" Juarez Abarca seçim kampanyası yaparken öldürülmüş. Ülke genelinde tanınan bir aktivist olan Abarca, muhalefetteki PRD partisinden adaydı. Abarca'nın cesedi, 16 kişiyle birlikte bir toplu mezarda bulundu.



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Seçim günü yaklaştıkça, şiddet daha da tırmanıyor. Acapulco'da Salı günü en az 12 kişi öldürüldü. Altısı bir marketin yanına atılmış şekilde bulundu.

Integralia adlı anket şirketinin son araştırması, ülkedeki siyasi şiddetin korkunç boyutlara ulaştığını gözler önüne seriyor. Yaklaşık 200 kamu görevlisi, siyasetçi ya da aday, ya öldürüldü ya da silahlı saldırı tehdidine uğradı.

Şiddet tüm siyasi yelpazeyi etkisi altına aldı. İktidardaki Morena partisinin adaylarının en çok etkilenen çevre olduğu bildiriliyor. Siyasi cinayetlere uğrayanlar arasında en kıdemli isimlerden birisi, Acapulco'da Morena partisinin belediye başkan adayı Ricardo Taja oldu. Taja, noel öncesi bir restoranda yemek yerken vurularak öldürüldü.



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Meksika'da uyuşturucu çetelerinin yükselttiği siyasi şiddet, yeni bir olgu değil.Ancak sorun, şiddete aşina siyasetçileri bile şaşırtacak düzeye geldi.Öyle ki, oy pusulasındaki adaylar artık seçimle değil silahlı saldırılarla eleniyor ve seçmenler aslında desteklemedikleri adaya oy vermeye yönlendiriliyor.

Eski Acapulco Belediye Başkanı Evodio Velazquez, siyasi yaşamı boyunca tehditlere direndiğini söylüyor. Ancak bu seçimde aday olmak istediğinde silahlı adamların evine geldiğini, ardından yarıştan çekilmek zorunda kaldığını anlatıyor.