Son dakika...Orta Doğu yangın yeri: İsrail Refah için harekete geçti! Reisi için görkemli veda: Bu bir ilk...

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İran medyası Reisi'nin cenaze töreni için 'görkemli veda' başlığını kullandı. Tehran Times'a göre eşi görülmemiş katılım, merhum cumhurbaşkanının İran halkı üzerindeki derin etkisinin bir kanıtı.
İran'ın Dini lideri Hamaney ise Katar Emiri ile yaptığı görüşmede, İran'ın merhum Cumhurbaşkanı İbrahim Raisi'nin başlattığı yolu sürdürme kararlılığını vurguladı ve İran'ın rotasının son trajediye rağmen değişmeyeceğini söyledi.
Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve İranlı diğer yetkililerin bugün cenazeleri defnedilecek. Cenazeler Reisi'nin doğum yeri Meşhed'deki sekizinci imam türbesinde toprağa verilecek.
BU BİR İLK
Reisi ülkede türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak ve bu da büyük bir onuru temsil ediyor.
İran'ın Birjand kentindeki ana bulvarda buluşan binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Reisi'ye son görevlerini yerine getirmek için toplandı. Kalabalık Reisi'nin tabutunun taşındığı araca eşlik ederken, insanların tabuta dokunmak için yarıştığı görüldü.
Massive crowds of mourners throng Birjand streets to take part in late Pres. Raeisi's funeral procession pic.twitter.com/mgYUvzY8Jg— Press TV 🔻 (@PressTV) May 23, 2024
İsrail dün Hamas'ın esir aldığı kadın askerlerin görüntülerini yayınladı. IDF tarafından yayınlanan videoda 7 Ekim'de esir alanın 5 kadın asker pijamaları içinde görülüyor. İsrail tarafı askerlere kötü muamele iddiasında bulunurken, Hamas İsrail'i videoyu değiştirmekle suçladı ve esirlere direnişin ahlak kurallarına uygun olarak davranıldığını vurguladı.
İsrail Savaş Kabinesi'nin dün gerçekleştirdiği 4 saatlik toplantı sonrası, müzakerecilere rehine görüşmelerine devam etme emri verildi. Katar medyası da müzakerelerin canlandırılması için çalışmaların başlayacağını duyururken Mısırlı bir kaynak, İsrail heyetinin haftalık olarak Kahire'ye gideceğini öne sürdü.
Savaş gözlemcilerinin son raporuna göre, Gazze Şeridi'nde konuşlandırılan 10 İsrail askeri tugayından beşi şu anda Refah'ta faaliyet gösteriyor.
ABD merkezli savunma düşünce kuruluşları, ISW ve CTP tarafından hazırlanan son savaş alanı raporuna göre, Refah'ta faaliyet gösteren İsrail güçleri, 14 kilometrelik Philadelphi Koridoru boyunca ilerliyor. İsrail savaş uçakları ise kara operasyonları için zemini şekillendirmek amacıyla doğu Refah'taki hedefleri vuruyor.