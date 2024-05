Son dakika...Orta Doğu yangın yeri: İsrail Refah için harekete geçti! Reisi için görkemli veda: Bu bir ilk...

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve İranlı diğer yetkililerin bugün cenazeleri defnedilecek. Cenazeler Reisi'nin doğum yeri Meşhed'deki sekizinci imam türbesinde toprağa verilecek.



BU BİR İLK



Reisi ülkede türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak ve bu da büyük bir onuru temsil ediyor.



İran'ın Birjand kentindeki ana bulvarda buluşan binlerce kişi, Cumhurbaşkanı Reisi'ye son görevlerini yerine getirmek için toplandı. Kalabalık Reisi'nin tabutunun taşındığı araca eşlik ederken, insanların tabuta dokunmak için yarıştığı görüldü.





Massive crowds of mourners throng Birjand streets to take part in late Pres. Raeisi's funeral procession pic.twitter.com/mgYUvzY8Jg