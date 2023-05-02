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MİT baskın düzenleyince intihar yeleğini patlattı... DEAŞ elebaşına nokta operasyonu

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#MİT#DEAŞ#Operasyon
MİT baskın düzenleyince intihar yeleğini patlattı... DEAŞ elebaşına nokta operasyonu
Fevzi Kızılkoyun
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki akşam açıkladığı DEAŞ operasyonunun ayrıntıları belli oldu. DEAŞ elebaşı El Kureyşi’nin Suriye’nin Afrin bölgesine geldiği istihbaratı üzerine harekete geçen MİT, cumartesi sabahı Miski Köyü’ndeki çiftliğe baskın düzenledi. Kureyşi intihar yeleğiyle kendini patlattı.

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TERÖR örgütü DEAŞ’ın lideri Ebu Hüseyin El Kureyşi, MİT’in Suriye’de düzenlediği operasyon sırasında öldü. Hürriyet, Kureyşi’ye yönelik operasyonun detaylarına ulaştı. Türkiye sınırına 5 kilometre uzaklıktaki Cinderes’e bağlı Miski Köyü’nde çiftlikte kalan Kureyşi yakın takibe alındı. Tüm detaylarıyla planlanan operasyon kapsamında MİT özel ekibi gece köye sızdı. Cumartesi saat 06.00’da ise Kureyşi’nin kaldığı eve operasyon düzenlendi. Yakalanacağını anlayan DEAŞ lideri Kureyşi, üzerindeki intihar yeleğini patlattı.

ÇİFTLİK EVİNE BASKIN

MİT’in hedef listesinde olan Kureyşi’nin Suriye’deki güvenli bölgeye geçtiği istihbaratı alındı. Bunun üzerine MİT saha ajanları istihbari çalışma başlattı. Yerel unsurlardan alınan destekle yapılan çalışmalarda DEAŞ lideri Kureyşi’nin Afrin’in Cinderes Bölgesi’nde olduğu belirlendi. Kureyşi’nin, Cinderes’e 2 km uzaklıktaki Miski Köyü’nde bir çiftlik evinde yaşadığı ve örgütü buradan yönettiği anlaşıldı. Türkiye sınırına 5 km uzaklıkta, Hatay’ın Kumlu ilçesi Hamam Köyü’nün karşısındaki Miski Köyü’ndeki çiftlik evi, havadan ve karadan gözetlenmeye başlandı. Köye giren çıkanlar, Kureyşi’nin kaldığı eve gidenler takibe alındı. Kureyşi’nin takipten kurtulmak için kurye kullandığı, talimatlarını kuryeler aracılığıyla örgüte ilettiği öğrenildi. Yakalanmamak için sürekli yer değiştiren Kureyşi’nin, tekrar başka bölgeye kaçma hazırlığı yaptığı da belirlendi.

‘TESLİM OL’ ÇAĞRISI YAPILDI

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Uzun zaman Kureyşi’nin kaldığı çiftlik evi gözetleyen MİT, saha ajanlarından gelen bilgiler doğrultusunda operasyon için harekete geçti. MİT operasyonel ekipleri 28 Nisan cuma gecesi Suriye’ye geçti. Gece karanlığından yararlanarak Kureyşi’nin kaldığı çiftlik evinin yakınına kadar ilerlediler. Kureyşi’ye ‘Teslim ol’ çağrısı yapılmasının ardından yanıt alamayan operasyon ekibi, sabah saat 06.00’da önce evin çevre ve bahçe duvarlarını, ardından arka bahçe kapısı ile yan duvarını patlatarak içeriye girdi.

ÜZERİNDEKİ YELEĞİ PATLATTI

MİT özel ekibi tarafından yürütülen ve 4 saat süren operasyon, yakalanacağını anlayan ve kaçamayan DEAŞ lideri El Kureyşi’nin, üzerindeki intihar yeleğini patlatarak hayatını kaybetmesiyle son buldu. Patlama esnasında evin bir bölümü yıkıldı. Operasyon sırası ve sonrasında MİT özel operasyon ekibi ve sivillerin herhangi bir zarar görmediği kaydedildi.

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MİT baskın düzenleyince intihar yeleğini patlattı... DEAŞ elebaşına nokta operasyonu

Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi, Şubat 2022’de ABD’nin düzenlediği operasyonda öldürülmüştü. 

ÖRGÜTÜN DÖRDÜNCÜ SORUMLUSUYDU

IRAK’ın en büyük kentlerinden Musul’u 2014 yazında ele geçirdikten sonra Suriye’de önemli toprak kazanımları elde eden DEAŞ’ın ilk lideri Ebubekir el Bağdadi, 27 Ekim 2019’da İdlib vilayetinde ABD özel kuvvetler operasyonu sırasında kendini patlatarak ölmüştü.

- Daha sonra yerine Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi geçmişti. Bu kişi de 3 Şubat 2022 tarihinde İdlib vilayetinde ABD özel operasyonu sırasında kendini patlatarak öldürmüştü.

- Yerine Ebu el Hasan el Haşimi el Kureyşi örgütün başına geçmişti. ABD’nin açıklamasına göre bu şahıs 2022 yılının ekim ayı ortalarında Suriye’nin Dera vilayetinde rejim ile işbirliği içinde olan eski Özgür Suriye Ordusu üyeleriyle girdiği çatışmada öldürülmüştü. Yerine MİT operasyonunda öldürüldüğü açıklanan Ebu Hüseyin el Kureyşi geçmişti.

‘EL KUREYŞİ’ İSMİ

Amerikan AP ajansı bazı DEAŞ liderlerinin adlarında “el Kureyşi” isminin geçmesinin aralarında akrabalık bağı olduğu anlamına gelmediğini belirtti. Bu sözcüğün gerçek adları değil, Hz Muhammed’in mensubu olduğu Arap Kureyş kabilesine atfen kullanıldığını yazdı. AP, DEAŞ’ın “el Kureyşi” adını kullanarak liderlerinin Kureyş kabilesinden geldiğini iddia ettiğini aktardı.

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#MİT#DEAŞ#Operasyon

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