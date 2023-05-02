Mısır'la 'kapıda vize' dönemi başlıyor

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Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, kapıda vize uygulamasına ilişkin geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Vatandaşlarımız Mısır’a önceden vize almadan girebilecekler. Hayırlı olsun." açıklamasında bulunmuştu.

MISIR İLE YENİ DÖNEM

Türkiye ve Mısır arasında Ağustos 2020’de başlayan normalleşme girişimleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kasım 2022’de FIFA Dünya Kupası açılışı için gittiği Doha’da Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah Sisi ile sürpriz bir görüşme yapmasıyla ivme kazanmıştı.

Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketinin ardından Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri'nin Türkiye'ye gelmesi ile Ankara ve Kahire arasındaki buzlar daha da erimiş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısır'ı, Semih Şükri de tekrardan Türkiye'yi ziyaret etmişti.



Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "Mısır’a seyahat edecek vatandaşlarımız bundan böyle Mısır sınır kapılarından vizelerini alabilecektir. Hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.

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Ankara'da gerçekleştirilen son zirvede iki ülkenin tekrardan büyükelçi atayacağı açıklanmıştı.Çavuşoğlu Şükri ile düzenlediği basın toplantısındaifadelerini kullanmıştı.Bugün gelen vize kararı ile iki ülke arasında atılan somut adımlar daha net görülmeye başlandı.

İki ülke arasında başlatılan normalleşme süreci ve peş peşe yapılan ziyaretler Türkiye'de olduğu kadar dünyada da dikkat çekiyor. Arap medyası Ankara ve Kahire arasındaki yeni dönemin bölge için geniş etkileri olabileceğini belirtiyor.