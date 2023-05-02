Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Mısır'la 'kapıda vize' dönemi başlıyor

Güncelleme Tarihi:

#Mısır#Vize#Kapıda Vize
Mısırla kapıda vize dönemi başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2023 10:54

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "Mısır’a seyahat edecek vatandaşlarımız bundan böyle Mısır sınır kapılarından vizelerini alabilecektir. Hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.

Haberin Devamı

Türkiye’nin Kahire Maslahatgüzarı Salih Mutlu Şen, kapıda vize uygulamasına ilişkin geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Vatandaşlarımız Mısır’a önceden vize almadan girebilecekler. Hayırlı olsun." açıklamasında bulunmuştu.

MISIR İLE YENİ DÖNEM

Türkiye ve Mısır arasında Ağustos 2020’de başlayan normalleşme girişimleri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kasım 2022’de FIFA Dünya Kupası açılışı için gittiği Doha’da Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah Sisi ile sürpriz bir görüşme yapmasıyla ivme kazanmıştı.

Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketinin ardından Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri'nin Türkiye'ye gelmesi ile Ankara ve Kahire arasındaki buzlar daha da erimiş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mısır'ı, Semih Şükri de tekrardan Türkiye'yi ziyaret etmişti.

Mısırla kapıda vize dönemi başlıyor

SOMUT ADIM DÖNEMİ: ÖNCE BÜYÜKELÇİ ATANMASI SONRA KAPIDA vize

Ankara'da gerçekleştirilen son zirvede iki ülkenin tekrardan büyükelçi atayacağı açıklanmıştı.

Çavuşoğlu Şükri ile düzenlediği basın toplantısında "Temsil düzeyinin büyükelçi seviyesine yükseltilmesi hususunda somut adımlar da atıyoruz. Cumhurbaşkanları düzeyinde bir zirvenin gerçekleştirilmesi planı var" ifadelerini kullanmıştı.

Bugün gelen vize kararı ile iki ülke arasında atılan somut adımlar daha net görülmeye başlandı.

Mısırla kapıda vize dönemi başlıyor

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "Mısır’a seyahat edecek vatandaşlarımız bundan böyle Mısır sınır kapılarından vizelerini alabilecektir. Hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.

Mısırla kapıda vize dönemi başlıyor

BÖLGE İÇİN GENİŞ ETKİLERİ OLABİLİR

Haberin Devamı

İki ülke arasında başlatılan normalleşme süreci ve peş peşe yapılan ziyaretler Türkiye'de olduğu kadar dünyada da dikkat çekiyor. Arap medyası Ankara ve Kahire arasındaki yeni dönemin bölge için geniş etkileri olabileceğini belirtiyor.

Gözden KaçmasınKaan dünyada manşet... Milli Muharip Uçak dış basında böyle yankılandı: Büyük bir güç gösterisiKaan dünyada manşet... Milli Muharip Uçak dış basında böyle yankılandı: Büyük bir güç gösterisiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mısır#Vize#Kapıda Vize

BAKMADAN GEÇME!

Kuledeki Prenslerin gizemi 540 yılın ardından yeniden gündemde... İngilterenin gördüğü en acımasız aile içi çatışmalardan biri

'Kuledeki Prensler'in gizemi 540 yılın ardından yeniden gündemde... 'İngiltere'nin gördüğü en acımasız aile içi çatışmalardan biri'

#Kral Charles
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bir türlü affedemiyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden bir türlü affedemiyorum?

#Sağlık
Milyoner Playboy yıldızının sır dolu ölümü... 15 yıl önce işlenen cinayeti kanlı bir havlu mu çözecek

Milyoner Playboy yıldızının sır dolu ölümü... 15 yıl önce işlenen cinayeti kanlı bir havlu mu çözecek?

#ABD