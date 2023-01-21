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Miçotakis: Türkiye ile savaşa girmeyeceğiz

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kiriakos Miçotakis#Yuananistan
Miçotakis: Türkiye ile savaşa girmeyeceğiz
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2023 07:00

Davos’ta konuşan Yunan Başbakanı Miçotakis, gerginliklere rağmen ‘Türkiye ile savaşa gitmeyeceğiz’ diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anlaşmazlıkların halledilmesinin mümkün olduğunu belirtti. Miçotakis iki ülkedeki seçimler sonrası gerginliğin giderilmesinin yollarının bulunabileceğini kaydetti.

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile anlaşmazlıkların halledilmesinin mümkün olduğunu belirterek, Türkiye ile Yunanistan’da yapılacak seçimlerden sonra gerginliğin giderilmesinin yollarının bulunabileceğini söyledi.

DAVOS’TA KONUŞTU

Miçotakis, DAVOS Ekonomik Forum’unda katıldığı bir söyleşide, bir yandan, seçimlerden sonra ilişkilerin düzelebileceğini belirtirken, diğer yandan kendisinin iktidarda kalması halinde, Ege adalarının uluslararası anlaşmalara aykırı şekilde silahlandırılması gibi Yunanistan’ın maksimalist iddialarından geri adım atmayacağının da sinyallerini verdi. “Erdoğan’ın, Türk-Yunan meselelerinin çözmek istediğine inanıyor musunuz” sorusuna “Başbakan Erdoğan ile çok kez konuştum. Aramızda çok zor anlar yaşanmış olsa da, Başkan Erdoğan ile çözüm bulunmasını imkânsız saymıyorum” cevabı veren Miçotakis, ardından da “İki ülkede de aynı dönemde seçim yapılacak olması ilginç. Türkiye’de hangi hükümetin oluşacağını bilemem. Ancak, seçimlerden sonra gerginliğin giderilmesi yollarının bulunabileceğini zannediyorum” diye ekledi.

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Miçotakis: Türkiye ile savaşa girmeyeceğiz

YETKİ ALANI MESELESİ

“Son üç yılda gerginliklere tanık olduysak da Türkiye ile savaşa gitmeyeceğiz” ifadesini kullanan Miçotakis, Türk-Yunan ilişkilerinde, tek anlaşmazlık konusunun, Ege ve Doğu Akdeniz’de deniz yetki sınırlarınını belirlenmesi olduğu iddiasında bulundu. Miçotakis, adaların silahlandırılmasının Türkiye için tehdit oluşturmadığı iddiasını ise “Türkiye’de Yunanistan’ın silahlı kuvvetlerini güçlendirdiğine ilişkin büyük gürültü kopuyor. Yunan adalarının, Türkiye’ye tehdit oluşturduğuna inanan kimse var mı” diyerek tekrarladı.

Miçotakis “Yunan adalarının egemenliğini konuşmayız. Türkiye’nin, Libya ile imzaladığı anlaşmayı kabul etmeyiz. Eğer gerçek sorunlarla sınırlı kalacaksak, çözüm bulabiliriz. Müzakere çerçevesi genişletilecekse, bunları görüşmeye niyetli değilim” diye konuştu.

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BİLGİ NOTU: Türkiye, Atina’nın adaları Lozan ve Paris antlaşmalarına aykırı bir şekilde silahlandırdığına dikkat çekiyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha önce “İhlalden vazgeçmezlerse adaların egemenliği tartışılır” diye açıklama yapmıştı.

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kiriakos Miçotakis#Yuananistan

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