Miçotakis Selanik’te zirveyi değerlendirdi... ‘Anlaşmazlıkları çözebiliriz’

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YUNANİSTAN’da gözler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in çarşamba günü New York’ta yapması planlanan görüşmeye çevrilmiş durumda. Son aylarda iki ülke arasındaki ilişkilere hâkim olan yumuşak hava ile Ankara-Atina hattında yeni bir sayfa açılacağı beklentileri oluşurken, Miçotakis “anlaşmazlıkların sahada gerginliğe ve krize dönüşmemesi” beklentisinde olduğunu söyledi.

‘KRİZ YARATMAYALIM’

Dün Uluslararası Selanik Fuarı’nda açıklamalarda bulunan Yunan Başbakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Atina’nın kırmızı çizgilerinin neler olacağı ve zirveden beklentilerine dair değerlendirmelerde bulundu. Adaların gayrıaskeri statüsü ya da uluslararası anlaşmalarda ismen belirtilmeyen ada, adacık ve kayalıkların durumu gibi konuları kastederek, “Yunanistan’ın egemenliğini ilgilendiren konuları hiçbir zaman müzakere konusu yapmayacağım” diyen Miçotakis, beklentisinin ise “Anlaşamadığımızkonularda, bunların retorik ya da sahada gerginliğe, krize dönüşmemeleri” olduğunu söyledi.

ÇÖZÜM FIRSATI

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Türkiye ile başlıca müzakere konusunun Ege ve Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı ve deniz yetki sınırlarının belirlenmesi olduğunu söyleyen Miçotakis, “Bir müzakerede kimse hiçbir zaman istediklerinin yüzde 100’ünü elde edemez. Ancak karşımıza çıkan bu fırsat penceresinden yararlanarak, anlaşmazlıkları çözmek için teşebbüste bulunmak istiyorum” diye konuştu. Türk-Yunan ilişiklerinde son dönemde yaşanan sakin ortamdan ve tüm alanlarda iletişim kanallarının açılmasından memnuniyetini dile getiren Miçotakis, Türkiye’nin bu dönemde çıkarının Batı’ya yani AB ve NATO’ya yakınlaşmasında olduğuna inandığını söyleyerek “Türkiye’nin AB ile yakınlaşması, Yunanistan ile iyi ilişkilerden geçer” yorumunu yaptı.

DENDIAS GELECEK

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ise, Türk-Yunan ilişkilerinde ortamın değiştiğini belirterek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile önümüzdeki aylarda, 6 Şubat depremlerinden zarar gören bölgeleri birlikte ziyaret edeceklerini, ayrıca Ege’de güven artırıcı askeri önlemler kapsamında yeni görüşmenin de önümüzdeki dönemde gerçekleştirileceğini açıkladı.

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