Miçotakis 'Bu bir fırsat' dedi, Yunan halkı umutsuz:' Kazanan Türkiye olacak...'

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Uzun süre gerginliğin devam ettiği Ankara ve Atina arasındaki ilişkilerde son dönemde pozitif rüzgarlar esiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis 20 Eylül'de Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu'nun yapıldığı New York'ta bir araya geldi ve ilişkilerdeki mevcut olumlu iklimi muhafaza etme kararlılıklarını teyit ettiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Aralık'ta Selanik'te düzenlenecek Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısına katılacak olması Yunan medyası tarafından 'tarihi bir dönüm noktası' olarak yorumlanırken Yunan Başbakan Alpha televizyonuna verdiği özel röportajda Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.



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New York'taki görüşme sonrası Türkiye-Yunanistan ilişkileri konusunda iyimser olduğunu belirten Miçotakis "Bu, geçmişteki gerginlikleri bir kenara bırakmak ve iyi geçinmenin bir yolunu bulmak için bir fırsat. Aramızdaki büyük anlaşmazlıkları çözemezsek bile krizin eşiğinde olmayalım" dedi.

SELANİK'TEKİ ZİRVEYİ İŞARET ETTİ

Pozitif gündemi oluşturan konuların yanı sıra Türkiye ile göç konusunda da birlikte çalışma kapasitesinin olduğuna dikkat çeken Yunan lider "Görüşme kişisel kimya açısından da iyiydi. Ama ben saf biri değilim. İtiraf etmeliyim ki şu ana kadar neleri kabul ettiğimizi gördük. Önümüzde önemli bir etkinlik var, Selanik'teki Yüksek İşbirliği Konseyi. Toplantıya iyi atmosferi koruyarak gitmek önemli." ifadelerini kullandı.



Röportajında son dönemde ülkesinde yaşanan sel ve yangın gibi felaketlere de değinen Miçotakis "100 gün bana 1000 gün gibi geldi" dedi ve ekledi;

"Seçimlerin hemen ardından ülkemizde eşi benzeri görülmemiş doğal afetlerle karşı karşıya kaldık.Toplumun anketlere yansıyan hassasiyetini çok iyi anladığımı söylemeliyim."

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DİKKAT ÇEKEN ANKET: KAZANAN TÜRKİYE OLUR

Yunan Başbakan Türkiye ile ilişkiler konusunda iyimser olduğunu açıklasa da MRB'nin yaptığı son anket vatandaşların ikili görüşmeler konusunda 'karamsar' olduğunu ve müzakerelerde kazananın 'Türkiye' olacağını düşündüklerini ortaya koydu.



Ankete katılanların yüzde 40.3'ü Erdoğan Miçotakis görüşmesinibulurken, yüzde 42.3'ü olumsuz bir izlenime sahip olduklarını belirtti.

Katılımcıların yüzde 9.7'si görüşmelerin kesinlikle ya da muhtemelen Yunanistan lehine sonuçlanacağını değerlendirirken, yüzde 24'ü kazanan tarafın Türkiye olacağını düşündüğünü belirtti.