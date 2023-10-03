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Menendez skandalı sonrası yeni sayfa açılacak mı? Atlantik Konseyi'nden Biden'a 'Türkiye' uyarısı: Zaman daralıyor

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#ABD#F-16#Dünya
Menendez skandalı sonrası yeni sayfa açılacak mı Atlantik Konseyinden Bidena Türkiye uyarısı: Zaman daralıyor
İlker Koçaş
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2023 08:46

Türkiye karşıtı eylemleri ile bilinen ABD’li senatör Bob Menendez ve eşi Nadine Menendez’in haklarındaki yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarının yankıları sürüyor. Yüzbinlerce dolar rüşvet almak ve Mısır’ın çıkarına çalışmakla suçlanan Menendez ile ilgili ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi (Atlantic Council) dikkat çeken bir analize imza attı. Yeni dönemi mercek altına alan düşünce kuruluşu F-16 anlaşmasının ABD-Türkiye ilişkileri açısından stratejik önem taşıdığına vurgu yaptı ve Biden yönetimine uyarılarda bulundu.

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Türkiye, 2021 yılının sonlarında ABD’den 40 yeni F-16 savaş uçağı ve 80 modernizasyon kiti talep etmiş, Biden yönetimi ise Türkiye’ye satışı desteklediğini açıklamıştı.

Ancak Kongre’de yabancı ülkelere yapılacak askeri satışlar üzerinde etkisi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi’nin eski başkanı Menendez, bu satışa karşı çıkıyordu.

Hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarının ardından artık bu koltukta oturmayan Menendez ile ilgili ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi (Atlantic Council) dikkat çeken bir analiz yayınladı.

Atlantik Konseyi 'Menendez skandalı nasıl Türkiye'nin F-16 almasıyla ve İsveç'in NATO'ya girmesiyle sonuçlanabilir?' sorusuna yanıt aradı.

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Düşünce kuruluşunun Türkiye'deki direktör yardımcısı olan Grady Wilson tarafından kaleme alınan yazıda 'Görev yaptığı süre boyunca Menendez, Türkiye'yi sert bir şekilde eleştirdi, Yunan yanlısı ve Ermeni yanlısı davalara daha olumlu yaklaştı' denildi.

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Menendez skandalı sonrası yaşanan değişimi mercek altına alan yazar 'Menendez'in ayrılması potansiyel bir değişim anlamına geliyor çünkü Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olarak yabancı ülkelere silah satışları konusunda etkili bir veto hakkına sahipti ve F-16'ların Türkiye'ye satışına karşı olduğunu sık sık dile getiriyordu’ ifadelerine yer verdi.

'Menendez'in başkanlıktan ayrılması, ABD'nin artık Türkiye'ye F-16 satacağını garanti etmiyor ancak masadaki anlaşmaya yeni bir bakış için alan açıyor' diyen yazar Biden yönetimine uyarılarda bulundu.

F-16 anlaşması ile İsveç'in NATO üyeliğinin bağlantılı olduğuna vurgu yapılan yazıda 'F-16 satışı ile İsveç'in NATO'ya katılım oylamasının Türkiye parlamentosunda bağlantılı olduğunun açıkça kabul edilmesi olumlu bir adımdır. Şu anki risk,Türkiye'nin Kongre'den eylem beklerken Kongre'nin Türkiye parlamentosundan eylem beklediği bir açmaza dönüşmesidir' denildi.

Menendez skandalı sonrası yeni sayfa açılacak mı Atlantik Konseyinden Bidena Türkiye uyarısı: Zaman daralıyor

Evinde yapılan aramada yaklaşık 500 bin dolar nakit para ve değeri 100 bin doları aşan külçe altın bulunan Menendez, eşi aracılığıyla rüşvet almak ve siyasi konumunu kullanarak Mısır hükümetinin çıkarına hareket etmekle suçlanıyor. Hakkında rüşvet suçlamasıyla iddianame hazırlanan Menendez yargı süreci tamamlanana kadar görevden alındı... (Fotoğraf: AP)

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'Zaman daralıyor. Türkiye parlamentosu bu hafta tatilden döndü ve durum ilerleme olmadan ne kadar uzun sürerse, o kadar felç edici ve yıpratıcı hale gelebilir' denilen yazının devamında şu ifadelere yer verildi;

'Biden yönetimi, bu ikilemin üstesinden gelmek için özenle çalışmalı. F-16 anlaşması, bir yılı aşkın süredir Türkiye ve Macaristan'ın nihai onayını bekleyen İsveç'in üyeliği sorununun ötesinde, ABD-Türkiye ilişkileri açısından stratejik önem taşıyor.'

Savunma iş birliğinin geleneksel olarak ABD ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin temel taşı olduğuna dikkat çekilen yazıda 'Eğer Türkiye F-16'ları güvence altına alamazsa ve bunun yerine jetlerini başka yerden temin etmeye çalışırsa, o zaman ABD ve Türkiye savunma bağlarında bir nesil veya daha uzun sürebilecek daha geniş bir kopma ile karşı karşıya kalabilir' denildi.

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Atlantik Konseyi böyle bir sonucun hem Türkiye'nin hem de ABD'nin stratejik çıkarlarına aykırı olduğunun altını çizdi.

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Yüzbinlerce dolar rüşvet almak ve Mısır’ın çıkarına çalışmakla suçlanan Menendez geçtiğimiz günlerde ilk kez yargıç önüne çıkmıştı.

Suçlamaları reddeden Menendez, 100 bin dolar karşılığında kefaletle serbest bırakılmış, senatörün kişisel pasaportuna da el konulmuştu.

Yurt dışı seyahatlerine yalnızca Senato’nun resmi işleriyle bağlantılı olarak çıkabilecek Menendez'in eşi Nadine Arslanian ise 250 bin dolar kefaletle serbest kaldı. Arslanian’a da yurt dışı yasağı getirildi.

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#ABD#F-16#Dünya

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