Merkel’den Doğu Akdeniz mesajı: Macron’la farklıyız

Zirvede, Berlin ve Paris arasında görüş ayrılıklarına neden olan Doğu Akdeniz ve Türkiye konusu da ele alındı. İki liderin tutum farklılıkları ortak basın toplantısına da yansıdı.

İlk sözü alan Macron, “Hedefimiz Avrupa Birliği’nin egemenlik haklarına saygı duyulmasını sağlamak. Çok net şekilde Yunanistan ve Kıbrıs’ı desteklemekte gönüllüyüz. Model olarak her zaman aynı yaklaşımları sergilemedik. Ama bölgede istikrar ve tansiyonun düşmesini istiyoruz” dedi.

Buna karşın Merkel, “Eğer Fransa ve Almanya güçlerini birleştirirse bir çözüm bulunabilir. Ama bu çözüm askeri değil diyalog yoluyla olmalı. Macron’la karakter olarak farklıyız. Farklı tepkiler veriyoruz ama hedeflerimiz aynı. Macron Doğu Akdeniz’e gemi göndermeyi seçti, biz tansiyonun düşmesi için tarafların masaya oturması yolunu izledik. Hangisi daha doğru bunu söylemek zor fakat çözüm için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.