Merkel'den ABD'de yaşanan Kongre baskınına sert kınama!

Almanya Başbakanı Merkel, ABD'deki olaylarla ilgili şöyle dedi: "Bu görüntüler beni öfkelendirdi ve üzdü. Seçimlerde bir kazanan ve bir kaybeden taraf olur. Demokrasinin kalabilmesi için iki tarafın da görgü kuralları ve sorumluluk bilinci içinde hareket etmesi gerekir. Başkan Trump'ın kasım ayından beri seçimleri kaybettiğini kabullenememiş olmasını üzüntüyle karşılıyorum. Bu tutum seçim sonuçlarına şüpheleri körükledi. Bu da gece yaşanan olaylara zemin hazırladı. Seçilmiş Başkan Joe Biden'in sözleri ve öteki iki büyük partiden gelen çok sayıda tepki, Amerikan demokrasisinin saldırganlar ve olay çıkaranlardan çok daha güçlü olduğunun güvencesi. İnsanların gece yaşanan olaylarda hayatlarını kaybetmeleri üzüntü verici bir durum. Seçilmiş Başkan Biden ve Kamala Harris, Amerikan demokrasisinde yeni bir sayfa açacaktır."

DEMOKRASİYİ AYAKLAR ALTINA ALMAYIN

Almanya Dış İşleri Bakanı Sosyal Demokrat Partili (SPD) Heiko Maas da, seçim sonuçlarını kabul etmeyen Başkan Trump ve destekçilerini sert eleştirdi. Maas "Amerikan halkının verdiği kararı kabul edin. Demokrasiyi ayaklar altına almayın" dedi. Dış İşleri Bakanlığı kriz masası da ABD'deki Alman vatandaşlarını dikkatli olmaya ve olayların yaşandığı Washington'daki bölgeden uzak durmaya çağırdı.

Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz da olaylardan ABD Başkanı Trump'ı sorumlu tuttu ve Trump'ın ülkeyi kamplaştırdığını belirterek, Kongre binasını baskını demokrasiye karşı bir saldırı olarak niteledi.

ALMAN MEDYASI NE DEDİ

Alman medyası Amerika'daki olayları ve gelişmeleri son dakika haberleriyle an be an duyurdu.

BİLD GAZETESİ: "Bu bir darbe girişimi" başlığıyla gelişmeleri şöyle duyurdu: "binlerce radikal gösterici Trump'ın kışkırtmasıyla Kongre binasına hücum etti. Bazıları meclisin içine kadar girdi. Bazıları milletvekillerinin ofislerine yerleşti. Durum uzun süre kontrol altına alınamadı. Korkunç bilanço: 4 ölü"

DER SPİEGEL: "Trump isyanı" başlığıyla verdiği haberde görüntüleri iç savaş gibi diye niteledi ve Amerika'nın şokta olduğu yorumunu yaptı.

TAGESSPİEGEL: olayları Trump'ın Amerikan demokrasisine saldırısı olarak niteledi ve ABD Başkanı Kongre'ye yönelik saldırıyı kışkırttı ifadelerine yer verdi