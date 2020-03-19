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Dünya
Celal ÖZCAN / BERLİN
Haber Giriş: 19.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Merkel: Türkiye’ye desteğe hazırız

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Merkel: Türkiye’ye desteğe hazırız
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı dörtlü telekonferans zirvesinden sonra önemli açıklamalarda bulundu. Merkel, “Çok yararlı bir görüşme oldu.

 İdlib’deki insani duruma yardımı görüştük. Oraya 125 milyon Euro gönderiyoruz, bunun hemen oraya varması önemli” dedi. Merkel, İdlib’de ateşkes sonrası Almanya olarak 25 + 100 milyon Euro kaynağı yardım için ayırdıklarını belirtti. Başbakan Merkel, “Biz daha fazla insani yardım, ama aynı zamanda Gümrük Birliği’nin AB ve Türkiye arasında genişletilmesi konusunun da gözardı edilmemesi konusunda hemfikiriz” dedi. m Celal ÖZCAN / BERLİN

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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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