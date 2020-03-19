Merkel: Türkiye’ye desteğe hazırız

İdlib’deki insani duruma yardımı görüştük. Oraya 125 milyon Euro gönderiyoruz, bunun hemen oraya varması önemli” dedi. Merkel, İdlib’de ateşkes sonrası Almanya olarak 25 + 100 milyon Euro kaynağı yardım için ayırdıklarını belirtti. Başbakan Merkel, “Biz daha fazla insani yardım, ama aynı zamanda Gümrük Birliği’nin AB ve Türkiye arasında genişletilmesi konusunun da gözardı edilmemesi konusunda hemfikiriz” dedi. m Celal ÖZCAN / BERLİN