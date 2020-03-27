Merkel: Sizden sabır diliyorum

KORONA şüphesiyle ev karantinasında bulunan Başbakan Merkel, dün AB liderleriyle yaptığı 6 saatlik telekonferanstan sonra bir video mesajı yayınladı. Merkel karantinada insan ilişkisinin eksikliğini hissettiğini söyledi ve halkı önlemler konusunda uzun süre daha sabırlı olmaya çağırdı.

"Önlemleri gevşetmeyi konuşma aşamasına daha gelmedik" diyen Merkel, önlemlerin daha pazartesi günü yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Koronavirüsün 5 ile 14 gün kuluçka dönemi olduğuana işaret eden Başbakan Merkel "sizlerden sabır diliyorum" dedi.



Almanya'da ekonominin baskısı üzerine önlemlerin yavaş yavaş kaldırılması tartışmaları başlamıştı. Kendisine aşı yapan doktorun koronavirüs testi pozitif çıkan Merkel, pazar gününden beri ev karantinasında. Merkel'in iki testi negatif çıktı. Ancak birkaç testin daha yapılması için Merkel halen karantinada ve hükümet ilişkilerini karantinadan yürütüyor.