Melania’nın gardırobunu bile aramışlar

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FBI’nin (Amerikan Federal Soruşturma Bürosu), eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Mar-a-Lago’daki malikânesinde arama yapmasının yankıları sürüyor. Pazartesi günü Trump, Florida eyaletine bağlı Palm Beach’teki evinin FBI tarafından ‘ani bir baskınla’ arandığını duyurmuştu.

“Böyle bir saldırı ancak üçüncü dünya ülkelerinde gerçekleşebilir” diyen Trump, “Bu, 2024’te başkan adayı olmamı istemeyen radikal solcu Demokratların saldırısıdır” ifadelerini kullanmıştı.

YATAK ODASINDA ARAMA

Trump, baskın sırasında evindeki özel bir kasanın dahi kırılıp arandığını belirterek, bunu 1972-1974 yılları arasında dönemin ABD Başkanı Richard Nixon yönetimi sırasında yaşanan ‘Watergate Skandalı’na benzetti. Dün yaptığı açıklamada ise arama sırasında FBI ajanları tarafından avukatlarına engelleme yapıldığını belirten Trump, bu sırada kameraların kapatıldığını, evindeki tüm görevlilerin de uzaklaştırıldığını duyurdu. Trump, “Umarım ajanlar evime gizlice bir kanıt yerleştirmemişlerdir” dedi. Bu arada Trump ve ailesi, FBI’nın baskın düzenlediği malikânesine operasyondan bir gün sonra geri dönerken, eski First Lady Melania Trump’ın gardırobunun dahi arandığı ortaya çıktı. New York Post gazetesine göre ajanlar, Melania Trump’ın iki yıl önce yenilediği ve ‘Versailles Salonu’ diye bilinen ana yatak odasını da aradı.

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OPERASYON NEDEN

FBI’dan konuya dair açıklama gelmezken, ABD basını, aramanın Beyaz Saray’da kayıp olan bazı gizli belgelere ilişkin olduğunu yazdı. Trump’ın Beyaz Saray’daki görevi sırasında Florida’daki ikâmetgahına gizli kayıtları getirip getirmediğine ilişkin bir soruşturma yürütülüyor. Yasalara göre, başkanlıkla ilgili söz konusu gizli belgelerin Ulusal Arşivler birimine iletilmesi gerekiyor. Ancak Trump, sene başında bazı belgeleri geri verse de tamamını iade etmiş değil. Bu belgelerde, Trump’ın başkan olduğu dönemde yaptığı görüşmelerin dökümleri olduğu tahmin ediliyor. FBI’nin pazartesi günü 128 odalı Mar-a-Lago malikânesinde gerçekleştirdiği aramanın, 9 saat sürdüğü, aramaya 30 ajanın katıldığı belirtiliyor.

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TRUMP SAVCIYA İFADE VERMEYİ REDDETTİ

Donald Trump, dün de New York eyalet başsavcısının aile şirketinde dolandırıcılık iddialarına ilişkin soruşturması çerçevesinde savcılığa gitti. Trump, kendi sosyal medya uygulaması Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada ifade için Leticia James’in ofisinde olduğunu belirtti. James’in “Trump’ı ele geçirmeye çalışan bir ırkçı” olduğunu öne süren Trump, “Büyük şirketim ve ben, her taraftan saldırıya uğruyoruz. Muz cumhuriyeti!” diye yazdı. Trump, anayasanın beşinci maddesi uyarınca soruşturma çerçevesinde konuşmama hakkını kullandığını bildirdi. James, Trump Organizasyonu’nun banka kredilerine başvururken gayrimenkul mülklerinin değerini hileli bir şekilde abarttığından şüphelenirken, vergilerde daha az ödeme yapmak için düşük gösterdiğinden şüpheleniyor. Trump ailesi iddiaları reddederken, soruşturmanın siyasi saiklerle yürütüldüğünü iddia ediyor. James, herhangi bir mali suiistimal kanıtı bulursa, Trump Organizasyonu’na tazminat davası açabilir, ancak sivil bir soruşturma olduğu için suç duyurusunda bulunamıyor.