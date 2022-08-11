Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... İstanbul'da kuvvetli yağış alarmı! Meteoroloji'den yeni uyarı geldi

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Sağanak#İstanbul
Son dakika... İstanbulda kuvvetli yağış alarmı Meteorolojiden yeni uyarı geldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 06:52

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için İstanbul dahil 5 kente turuncu, 7 kente ise sarı kodlu uyarıda bulundu. Son hava durumu raporuna göre bugün İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışın etkili olması bekleniyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kuvvetli yağışların görüleceği saati açıkladı. İşte 11 Ağustos hava durumu raporu...

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi Çevreleri, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Balıkesir, Muğla, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Yalova, Bartın, Isparta ve Burdur çevreleri ile Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinde çevrelerinde kuvvetli, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak, çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

İstanbul için yeni uyarı Sabaha dikkat: Turuncu alarm verildiİstanbul için yeni uyarı! Sabaha dikkat: Turuncu alarm verildiHaberi Görüntüle

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, ; İstanbul, Yalova, Bartın, Isparta ve Burdur çevreleri ile Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli (75 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Son dakika... İstanbulda kuvvetli yağış alarmı Meteorolojiden yeni uyarı geldi

Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Son dakika... İstanbulda kuvvetli yağış alarmı Meteorolojiden yeni uyarı geldi
Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 5 kente turuncu, 8 kente ise sarı kodlu uyarıda bulundu.

PROF. DR. ŞEN SAAT VERDİ

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Sabah 09:00-10:00 civarında Anadolu Yakası'nda şiddetli yağmur 14:00'e kadar sürer. Saatte 10 kilogram üzerinde yağmur yağar. Şehir içinde su baskınları, Şile-Ağva civarında dere taşkınları olur" mesajını paylaştı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Ruslara tek yol TürkiyeRuslara tek yol TürkiyeHaberi Görüntüle

Prof. Dr. Şen, "Yağışlar öğleden önce İstanbul'un Anadolu Yakası'nın doğusunda ve özellikle Şile-Ağva-Kefken arasında şiddetli olacağı görülüyor. Öğlen ve sonrası şiddetli kısım doğuya kayacak ve Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta etkili olacak. Akşam bölgeyi terk edecek" dedi.

VALİ YERLİKAYA'DAN MESAJ: ANİ SEL VE SU BASKININA KARŞI TEDBİRLİ OLALIM

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "Sevgili İstanbullular, sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli, Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım" mesajını paylaştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteoroloji#Sağanak#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Yırtılıp atılan belgeler, Floridaya taşınan kutular... Trumpı şoke eden FBI baskını öncesinde neler yaşandı

Yırtılıp atılan belgeler, Florida'ya taşınan kutular... Trump'ı şoke eden FBI baskını öncesinde neler yaşandı?

#Donald Trump
Nereden çıktı bu vampir kelebekler Isırır mı, eve yumurtlar mı | 10 SORU 10 CEVAP

Nereden çıktı bu vampir kelebekler? Isırır mı, eve yumurtlar mı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Vampir Kelebek
Eyvah Tatile gidecekken Covide yakalandım şimdi ne olacak Param geri ödeniyor mu

Eyvah! Tatile gidecekken Covid'e yakalandım şimdi ne olacak? Param geri ödeniyor mu?

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Yırtılıp atılan belgeler, Floridaya taşınan kutular... Trumpı şoke eden FBI baskını öncesinde neler yaşandı

Yırtılıp atılan belgeler, Florida'ya taşınan kutular... Trump'ı şoke eden FBI baskını öncesinde neler yaşandı?

#Donald Trump
Nereden çıktı bu vampir kelebekler Isırır mı, eve yumurtlar mı | 10 SORU 10 CEVAP

Nereden çıktı bu vampir kelebekler? Isırır mı, eve yumurtlar mı? | 10 SORU 10 CEVAP

#Vampir Kelebek
Eyvah Tatile gidecekken Covide yakalandım şimdi ne olacak Param geri ödeniyor mu

Eyvah! Tatile gidecekken Covid'e yakalandım şimdi ne olacak? Param geri ödeniyor mu?

#Koronavirüs