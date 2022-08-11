Son dakika... İstanbul'da kuvvetli yağış alarmı! Meteoroloji'den yeni uyarı geldi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi Çevreleri, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Balıkesir, Muğla, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Ardahan çevreleri ile Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Yalova, Bartın, Isparta ve Burdur çevreleri ile Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinde çevrelerinde kuvvetli, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak, çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, ; İstanbul, Yalova, Bartın, Isparta ve Burdur çevreleri ile Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli (75 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın; Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji bugün beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 5 kente turuncu, 8 kente ise sarı kodlu uyarıda bulundu.

PROF. DR. ŞEN SAAT VERDİ

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Sabah 09:00-10:00 civarında Anadolu Yakası'nda şiddetli yağmur 14:00'e kadar sürer. Saatte 10 kilogram üzerinde yağmur yağar. Şehir içinde su baskınları, Şile-Ağva civarında dere taşkınları olur" mesajını paylaştı.

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Prof. Dr. Şen, "Yağışlar öğleden önce İstanbul'un Anadolu Yakası'nın doğusunda ve özellikle Şile-Ağva-Kefken arasında şiddetli olacağı görülüyor. Öğlen ve sonrası şiddetli kısım doğuya kayacak ve Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta etkili olacak. Akşam bölgeyi terk edecek" dedi.

VALİ YERLİKAYA'DAN MESAJ: ANİ SEL VE SU BASKININA KARŞI TEDBİRLİ OLALIM

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından "Sevgili İstanbullular, sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli, Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım" mesajını paylaştı.