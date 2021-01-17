Mektup diplomasisi umudu arttırdı

Aylar süren gerginliğin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki mektup diplomasisi iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik ihtiyatlı bir iyimserlik yarattı. Son dönemde Ankara’dan yapılan açıklamaları olumlu karşılayan Avrupa Birliği’yle de benzer bir durum söz konusu. Açıklamaların somut eylemlerle desteklenmesi halinde Türkiye ile ilişkilerin ele alınacağı marttaki kritik AB zirvesine kadar olumlu gelişmeler yaşanabileceği görüşü öne çıkıyor.

MACRON’UN MESAJI

Erdoğan ve Macron’un mektuplarında görüşme isteklerini net şekilde dile getirmeleri yakın zamanda bu doğrultuda bir gelişme yaşanacağının sinyali olarak görülüyor. İki liderin fiziki görüşmeden önce telefon ya da video konferans yöntemiyle görüşmeleri bekleniyor. Macron’un mektubunda, “2021’in, Türkiye’nin olumlu katkısıyla, Avrupa kıtasına istikrarın döndüğü yıl olmasını umuyorum” vurgusuna yer vermesi de dikkat çekti.

18 MART FIRSATI

Elysee Sarayı, diyaloğa kapıyı hiç kapatmadıklarının altını çizip Ankara’dan somut eylemler beklendiği mesajı veriyor. AB de Türkiye’den gelen olumlu açıklamaların gerginliği düşürücü eylemlerle desteklenmesi gereği üzerinde duruyor. AB Dönem Başkanı Portekiz, Türkiye ile AB arasındaki göç odaklı 18 Mart mutabakatının beşinci yılının ilişkilere ivme kazandırılması açısından bir fırsat olabileceği görüşünde olanlardan. Türkiye, AB’nin göç bağlantılı konulara odaklanıp diğer unsurlarını ihmal ettiği mutabakatın güncellenmesini istiyor. Gümrük birliğinin güncellenmesi, üst düzeyli diyalog ve mülteciler için yeni mali kaynak AB’nin en kolay adım atabileceği unsurlar olarak görülüyor.

KRİTİK ZİYARET

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 20-22 Ocak’ta yapacağı ziyaret uzun süredir Brüksel’e bakan düzeyinde yapılan ilk ziyaret ve ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacak olması açısından önemli. Ziyaret, ilişkilerde yeni bir sayfa açmaya zemin hazırlama amacı güdüyor.