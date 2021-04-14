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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 14.04.2021 - 09:22 | Son Güncelleme:

Meksika sınırındaki çocuk dramında yeni perde: Annesi için fidye istediler!

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Meksika sınırındaki çocuk dramında yeni perde: Annesi için fidye istediler!

Geçtiğimiz hafta çölde ölüme terk edilen 10 yaşındaki çocuğun annesinin akıbeti belli oldu. ABD basını 30 yaşındaki annenin kaçırıldığını duyurdu.

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan mülteci dramı sürüyor. Geçtiğimiz hafta ABD sınır devriyesi seyahat ettiği grup tarafından terk edilen bir çocuğu bulmuştu.

Geceyi tek başına çölde geçiren çocuk görevliler ile karşılaştığında 'Biri beni kaçırabilir, korkuyorum' demiş bu anlar saniye saniye kameralara yansımıştı.

Meksika sınırında çocuk dramı: Çölde ölüme terk ettiler
Meksika sınırında çocuk dramı: Çölde ölüme terk ettiler

Kaçakçılar tarafından terk edilen, Wilton Obregón isimli çocuğun dramı dinmek bilmiyor.

Ülke basınında yer alan habere göre, 10 yaşındaki çocuğun hala kaçakçıların elinde.

Aynı haberlere göre, Meksika'da bulunan anne kaçırıldı ve serbest kalması için 5 bin dolarlık fidye ücreti belirlendi.

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Herkesten gizlenen fotoğraflar sızdı... Biden tartışılan mülteci kampına gidiyor
Herkesten gizlenen fotoğraflar sızdı... Biden tartışılan mülteci kampına gidiyor!

Güvenlik güçleri 30 yaşındaki Meylin Obregón'un kurtarılması için çalışma başlattı.

SON 20 YILIN EN YÜKSEK RAKAMI

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan yeni hükümet istatistikleri, ABD makamları tarafından Mart ayında sınırda 171.000 göçmenin yakalandığını ortaya çıkarmıştı.

Bu son yirmi yılın en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçerken, Biden yönetiminin ilk ciddi sınavı olarak yorumlanmıştı.

ABDde halk göçmen krizinin sorumlusu olarak Trumpı değil Bidenı gösterdi
ABD'de halk göçmen krizinin sorumlusu olarak Trump'ı değil Biden'ı gösterdi

BİDEN DUVARI KALDIRABİLİR

Donald Trump yönetiminde Meksika sınırına inşa edilmesi planlanan sınır duvarı uluslararası kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Amerikan halkından alınan vergilerin, bir sınır duvarının inşasında kullanılmamasını yönetimin politikası olarak benimsendiğini duyuruyorum. demişti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

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