Biden yönetimi zorda! Herkesten gizlenen fotoğraflar sızdı

ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'daki koltuğu Trump'tan devraldıktan sonra eski başkanın mülteci politikasını terk edeceğini yüksek sesle duyurmuştu.Biden yönetimi yeni dönemde özellikle çocuk mültecilere karşı uygulanan politikanın terk edileceğinin altını çizmiş, ve bu kişilerin sınır dışı edilmeyeceği açıklanmıştı.Ancak bugün sızan görseller Biden yönetiminin söylemleri ile attığı adımların birbiri ile uyuşmadığını gözler önüne serdi.ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Donna'da yer alan, çocuk mültecilere ev sahipliği yapan çadır kente ait görüntüler basına sızdı.Söz konusu karelerde yüzlerce mülteci çocuğun oldukça kötü şartlarda barınmak durumunda kaldığı görüldü.Fotoğrafları sızdıran isim ise bir hayli ilginç. Bu sızıntı Biden'ın rahibi Cumhuriyetçi Parti'den değil kendi partisinden geldi.Demokrat Parti'den Teksas Kongre Üyesi olan Henry Cuellar tarafından çekilen karelerde çocukların yer yataklarında uyumak zorunda olduğu görüldü.Haftasonu çekilen karelerde pandemi döneminde sosyal mesafe kurallarının da hiçe sayıldığı gözler önüne seriliyor.ABD'de koronavirüs döneminde pandemi ile savaşmak adına belirlenen sosyal mesafe minimum 2 metre olarak açıklanmıştı.