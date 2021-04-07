MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriMeksika sınırında çocuk dramı: Çölde ölüme terk ettiler
GeriDünya Meksika sınırında çocuk dramı: Çölde ölüme terk ettiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 07.04.2021 - 11:15 | Son Güncelleme:

Meksika sınırında çocuk dramı: Çölde ölüme terk ettiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meksika sınırında çocuk dramı: Çölde ölüme terk ettiler

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşanan mülteci dramı sürüyor. Sınır devriyesi seyahat ettiği grup tarafından terk edilen bir çocuğu buldu. Geceyi tek başına çölde geçiren çocuk görevliler ile karşılaştığında 'Biri beni kaçırabilir, korkuyorum' dedi.

ABD - Meksika sınırında, 3 ile 5 yaşlarındaki iki kız çocuğu insan kaçakçıları tarafından metrelerce yükseklikteki duvardan ABD sınırına atılmış, bu anlara ait görüntüler günlerce konuşulmuştu.

Gelen son görüntü ise bölgedeki dramın boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. ABD sınır devriyesi sınıra yakın bir bölgede, çölde tek başına bırakılmış bir çocuk buldu.

17
Herkesten gizlenen fotoğraflar sızdı... Biden tartışılan mülteci kampına gidiyor
Herkesten gizlenen fotoğraflar sızdı... Biden tartışılan mülteci kampına gidiyor!

'BİRİ BENİ KAÇIRABİLİR... KORKUYORUM'

ABD'li görevli bu anları saniye saniye görüntüledi. Çölde terk edilen çocuğun görevlilere 'Biri beni kaçırabilir... korkuyorum' dediği anlar ise tabiri caizse yürekleri burktu.

Çocuk görevlilere iki kez 'bana yardım edebilir misin?' diye sordu ve ona 'Beni terk ettiler ve nerede olduklarını bilmiyorum' dedi.

Meksika sınırında çocuk dramı: Çölde ölüme terk ettiler

GECEYİ BİR BAŞINA ÇÖLDE GEÇİRDİ

Adı, yaşı ve uyruğu açıklanmayan çocuk, görevliler tarafından bulunmadan önce geceyi sınır bölgesindeki çölde geçirdi.

Çocuğun ABD'ye Meksika'dan yasadışı bir şekilde girmiş ve birlikte seyahat ettiği grup tarafından terk edildiği düşünülüyor.

ABDde halk göçmen krizinin sorumlusu olarak Trumpı değil Bidenı gösterdi
ABD'de halk göçmen krizinin sorumlusu olarak Trump'ı değil Biden'ı gösterdi

SON 20 YILIN EN YÜKSEK RAKAMI

Geçen hafta yayınlanan yeni hükümet istatistikleri, ABD makamları tarafından Mart ayında sınırda 171.000 göçmenin yakalandığını ortaya çıkarmıştı.

Bu son yirmi yılın en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçerken, Biden yönetiminin ilk ciddi sınavı olarak yorumlanmıştı.

Tepki çeken görüntüler için Pentagondan yeni adım
 Tepki çeken görüntüler için Pentagon'dan yeni adım

BİDEN DUVARI KALDIRABİLİR

Donald Trump yönetiminde Meksika sınırına inşa edilmesi planlanan sınır duvarı uluslararası kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Amerikan halkından alınan vergilerin, bir sınır duvarının inşasında kullanılmamasını yönetimin politikası olarak benimsendiğini duyuruyorum. demişti.

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi