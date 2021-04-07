Meksika sınırında çocuk dramı: Çölde ölüme terk ettiler

ABD - Meksika sınırında, 3 ile 5 yaşlarındaki iki kız çocuğu insan kaçakçıları tarafından metrelerce yükseklikteki duvardan ABD sınırına atılmış, bu anlara ait görüntüler günlerce konuşulmuştu.

Gelen son görüntü ise bölgedeki dramın boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. ABD sınır devriyesi sınıra yakın bir bölgede, çölde tek başına bırakılmış bir çocuk buldu.

'BİRİ BENİ KAÇIRABİLİR... KORKUYORUM'

ABD'li görevli bu anları saniye saniye görüntüledi. Çölde terk edilen çocuğun görevlilere 'Biri beni kaçırabilir... korkuyorum' dediği anlar ise tabiri caizse yürekleri burktu.

Çocuk görevlilere iki kez 'bana yardım edebilir misin?' diye sordu ve ona 'Beni terk ettiler ve nerede olduklarını bilmiyorum' dedi.

GECEYİ BİR BAŞINA ÇÖLDE GEÇİRDİ

Adı, yaşı ve uyruğu açıklanmayan çocuk, görevliler tarafından bulunmadan önce geceyi sınır bölgesindeki çölde geçirdi.

Çocuğun ABD'ye Meksika'dan yasadışı bir şekilde girmiş ve birlikte seyahat ettiği grup tarafından terk edildiği düşünülüyor.

SON 20 YILIN EN YÜKSEK RAKAMI

Geçen hafta yayınlanan yeni hükümet istatistikleri, ABD makamları tarafından Mart ayında sınırda 171.000 göçmenin yakalandığını ortaya çıkarmıştı.

Bu son yirmi yılın en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçerken, Biden yönetiminin ilk ciddi sınavı olarak yorumlanmıştı.

BİDEN DUVARI KALDIRABİLİR

Donald Trump yönetiminde Meksika sınırına inşa edilmesi planlanan sınır duvarı uluslararası kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Amerikan halkından alınan vergilerin, bir sınır duvarının inşasında kullanılmamasını yönetimin politikası olarak benimsendiğini duyuruyorum. demişti.

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