Maymun çiçeği virüsünde çarpıcı bulgular...76 gün boyunca vücuttan atılmadı

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Bilim insanları Maymun Çiçeği virüsünün deri döküntüleri ortadan kalktıktan sonra bile 10 hafta boyunca vücutta kalabileceğini belirtiyor.



Uzmanların çoğu hastaların bu süre boyunca 'bulaştırıcı' olabileceğini düşünmüyor ancak yine de bunun 'cevaplanmamış büyük bir soru' olmaya devam ettiğini söylüyorlar.

Gözden Kaçmasın 10 soruda maymun çiçeği Haberi görüntüle

VAKA SAYISI 71, ÇOĞU EŞCİNSEL

Koronavirüs salgınından sonra dünyayı yeniden alarma geçiren Maymun Çiçeği hastalığı adını ilk İngiltere'de duyurdu. Şimdiye kadar 71 İngiliz hastalığa yakalandı. Hastaların çoğunun eşcinsel ve biseksüel erkekler olduğu belirtiliyor.

Konuyla ilgili araştırma yapan uzmanlar, çocuklarda vakaların son derece nadir olduğu ve gençlerde görülen herhangi bir döküntünün su çiçeği veya diğer deri hastalıklarından kaynaklanma olasılığının daha yüksek olduğunu belirtiyor.



Virüs mikroskop altında böyle görülüyor

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DÜNYADA BİR İLK OLACAK: 76 GÜN SONRA BİLE POZİTİFTİ

İncelenen 7 vaka içerisinde araştırmacıları endişeye düşüren tek vaka Nijerya'da maymun çiçeği hastalığına yakalanmış 40'lı yaşlarında bir adam oldu. İsmi açıklanmayan adamın hastalığı kaptıktan sonra 76 gün sonra bile hala pozitif test verdiği açıklandı. İddia doğrulanırsa vaka dünyada bir ilk olacak.

Hastanede tedavi gördükten bir kaç hafta sonra taburcu edilen adam altı hafta sonra ilk kez cinsel birliktelik yaşadığında virüsün geri geldiğini iddia ediliyor. Uzmanlar ise adamın hastalığının cinsel ilişkiye girdikten sonra nüksettiğine inanıyor.

UZMANLAR DA ŞAŞIRDI

Lancet Bulaşıcı Hastalıklar dergisinde yayınlanan makaleye göre lenf bezlerinde şişlik görülen adam hastaneye giderek yeniden PCR testi verdi ve testi pozitif çıktı.



Klinik olarak iyi görülen adamda nükseden hastalık kısa sürdü ancak araştırma yazarı Dr. Hugh Adler, maymun çiçeği virüsünün bu süre boyunca boğazda ve kanda tespit edilebilmesine 'şaşırdıklarını' söyledi.

DÖKÜNTÜLER BİTTİĞİNDE BULAŞICILIK DEVAM EDİYOR MU?

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Geleneksel olarak, maymun çiçeği hastaları, karakteristik döküntü ve lezyonlara sahipken bulaşıcı olarak kabul edilir. Söz konusu döküntüler kabuklanma ve birkaç hafta sonra düşme eğilimindedir. Ancak incelenen vakada adamın hastalığı nüksettiğinde döküntüler yeniden görüldü bu da muhtemelen tekrar bulaşıcı olduğu anlamına geliyor.



Maymun Çiçeği hastalığına özgü döküntüler

Söz konusu vaka araştırmacılar için en uç örnek olsa da, diğer hastalar da döküntüleri kaybolduktan dört hafta sonrasına kadar PCR testlerinde pozitif sonuçlar verdi. Araştırmanın yazarı Adler, döküntü ortadan kalktıktan sonra virüsün bulaşıp bulaşamayacağını doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu konusunda uyarıda bulundu.

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ÇİÇEK HASTALIĞI İLACI YARDIMCI OLUYOR

Yapılan araştırma ayrıca çiçek hastalığı için kullanılan bir antiviralin hastalıkla savaşta yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Maymun çiçeği tedavisi için resmi olarak onaylanmayan 'Tecovirimat', 2021'de enfekte olan bir hastanın iyileşmesine ve sadece birkaç günlük tedaviden sonra hastaneden taburcu edilmesine yardımcı oldu.

3 ÜLKEDE DAHA GÖRÜLDÜ! DSÖ: KONTROL ALTINA ALINABİLİR

Dünya genelinde yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü üç ülkede daha görüldü. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Çek Cumhuriyeti ve Slovenya'da ilk kez Maymun Çiçeği virüsüne bağlı vakalar tespit edildi.

Daha önce Avrupa, Avustralya ve Amerika kıtalarında toplamda 18 ülke de daha vakalar bildirilmişti. Bu sayının daha da artması beklenirken, uzmanlar virüsün genel nüfusa yayılma riskinin düşük olduğunu söylüyor.

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Kızarıklık ve yüksek ateş gibi semptomların görüldüğü enfeksiyonlar genel olarak hafif seyrediyor. BAE'deki sağlık yetkilileri tedavi altına alınan hastanın bir süre önce Afrika'nın batısına seyahat ettiğini duyurdu. Yetkililer, herhangi bir salgınla mücadele için tamamen hazır olduklarını belirtti ve hastalığı tespit etmek adına erken gözetim protokollerinin yürürlüğe sokulduğunu duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre (DSÖ), doğru müdahale ile virüsün kontrol altına alınması mümkün.



Maymun çiçeği virüsü genellikle Orta ve Batı Afrika'ya yapılan seyahatlerle ilişkilendiriliyor. Ancak bazı vakalarda ise seyahat bağlantısı görülmüyor.

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İnsanlar arasında kolayca yayılmayan virüs, şu yollarla yayılabiliyor:

Maymun çiçeği döküntüsü olan biri tarafından kullanılan giysilere, çarşaflara veya havlulara dokunmak



Döküntülere ya da kabuklarına dokunmak



Enfekte bir kişinin öksürmesine veya hapşırmasına maruz kalmak



Virüsün enfekte olması durumunda ilk semptomların görülmesi beş ile 21 gün arasında sürüyor. Belirtiler arasında ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, lenf bezlerinin şişmesi, titreme ve halsizlik var.