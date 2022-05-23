Kâbusun yeni adı maymun çiçeği! Kırmızı alarm verildi... Bu 5 semptoma dikkat

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2019'un son günlerinde hayatımıza giren ve kısa sürede küresel bir pandemiye neden olan Koronavirüs yavaş yavaş hayatımızdan çıkarken dünyayı tedirgin bir haberler geliyor.

Dünya maymun çiçeği virüsü nedeniyle bir kez daha tabiri caizse teyakkuza geçmiş durumda.

Aralarında ABD ve İngiltere'nin de bulunduğu pek çok ülkede görülen virüs sonrası Avrupa Birliği çok konuşulacak bir adım attı.

Maymun çiçeği virüsünün bir aşısı bulunmadığı için ülkelerin çiçek virüsüne karşı geliştirilen aşıları kullanması bekleniyor.

Küresel aşılama faaliyeti sonrasında 1980'de yeryüzünden silinen çiçek virüsü ile maymun çiçeği arasında genetik benzerlik bulunuyor. Bu yüzden çiçek aşısı yapılan kişiler maymun çiçeğine karşı da bir miktar koruma sahibi olabiliyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinin 'Avrupa'nın maymun çiçeği için kırmızı alarmı: AB sağlık şefleri ülkelere aşı stratejileri hazırlamalarını söylüyor' başlıklı haberine göre, AB sağlık şefleri üye ülkelerden maymun çiçeği için aşı planı hazırlamalarını istedi.

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SU ÇİÇEĞİ AŞISI STOKLANIYOR

Pazar günü BBC'nin Sunday Morning programına katılan Dr. Susan Hopkins, şimdiye kadar İngiltere'de 20 kişide maymun çiçeğine rastlandığını ve günlük vakaların arttığını söyledi. Artık endeminin merkezi Batı Afrika'dan gelen kişilerle doğrudan teması olmayanların da hastalığa yakalanabildiğini belirtti.

Ancak Dr. Hopkins toplum geneline yayılma riskinin "son derece düşük" olduğunu ekledi.

Maymun çiçeği virüsüne karşı belli bir aşı bulunmasa da bazı ülkeler, benzer bir virüs olduğu için hastalığa karşı korunmada yüzde 85 etkili olan su çiçeği aşısı stokladıklarını açıkladı.

BU 5 SEMPTOMA DİKKAT

İngiliz doktor Hilary Jones maymun çiçeği virüsünde en çok görülen 5 semptomu açıkladı.

The Sun gazetesinde yer alan habere göre, dikkat edilmesi gereken 5 belirti şöyle;

Ateş

Baş ağrısı

Sırt ağrısı

Eklem ve kas ağrıları

Birkaç gün sonra başlayan deri döküntüleri

DSÖ'AÇIKLADI: YENİ BİR PANDEMİYE HAZIR DEĞİLİZ

Dünyada maymun çiçeği virüsü paniği yaşanırken Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) dikkat çeken bir uyarı geldi.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid pandemisinin henüz bitmediğini, dünyanın yeni bir pandemiye hazır olmadığını söyledi.

Gözden Kaçmasın Maymun çiçeği alarmı: Üç ülkede daha yeni vakalar tespit edildi Haberi görüntüle

MAYMUN ÇİÇEĞİ UYARISI: SAYI ARTABİLİR

DSÖ daha önce ülke ismi vermeden maymun çiçeği vakalarının incelendiğini söylemiş ve daha fazla kişinin enfekte olabileceği uyarısı yapmıştı.

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Maymun çiçeği şimdiye kadar Avrupa, Kanada, Avustralya ve İsrail'de en az 92 kişide görüldü. ABD dahil bazı ülkelerden 28 kişinin de hasta olmasından şüpheleniliyor. Yine de virüsün yayılma riskinin düşük olduğu belirtiliyor.

Bilim insanları bu virüsün insandan insana bulaşmasının oldukça nadir olduğunu belirterek koronavirüs kadar kolay yayılmadığının altını çiziyor.

Orta ve Batı Afrika'da farklı bölgelerde yaygın olan maymun çiçeği virüsü, insanlar arasında kolay yayılmıyor ve hastalık genelde hafif atlatılıyor.

Belçika Cuma günü, maymun çiçeği virüsüne yakalanan kişilerin üç hafta karantinaya alınacağını duyuran ilk ülke oldu.

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) göre, hastalığa yakalanan kişiler genellikle birkaç hafta içinde iyileşiyor.

Ancak yine de hastalarla yakın temas kuran kişilere üç hafta evde karantinaya girmeleri tavsiye edildi.

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İngiltere'deki maymun çiçeği hastalığına ilk yakalanan kişilerin ortaya çıkmasının ardından Avrupa'da İspanya, Portekiz, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya ve İsveç'te vakalar açıklandı. Onları Pazar günü Avusturya ve İsviçre izledi.