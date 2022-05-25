15 yıl sonra bir ilk! Bakan Çavuşoğlu'ndan İsrail'e kritik ziyaret!

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Filistin'e gerçekleştirdiği ziyaret sonrası bugün de İsrail'e gidecek ve İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid’le görüştü.

Bakanların ikili ve heyetler arası yapacağı görüşmelerde İsrail ile ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişi yapılması bekleniyordu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Filistin'e gerçekleştirdiği ziyaret sonrası bugün de İsrail'i ziyaret ediyor. Bakan Çavuşoğlu, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid’le ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakanlar görüşmeler sonrası düzenledikleri basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor:

Basın toplantısından önemli satır başları ise şöyle oldu:

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI YAİR LAPİD:

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"Bir Türk bakanın 15 yıl sonra yaptığı ilk ziyaret sonrası sadece siyasi değil ekonomik gelişme olduğunu da gördük. Amacımız ülkelerimizin karşılıklı avantajlarını birlikte kullanmak. Salgın döneminde bile işbirliğimiz devam etti. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Sayın bakan diplomasinin de ötesinde İsrailliler Türkiye'yi çok seviyor. Çok sayıda uçak Türkiye'ye gidiyor. İnsanlar ülkenizi seviyor. Bugün ilişkilerimiz için yeni bir çerçeve oluşturduk. Bundan ilerde çocuklarımız da faydalanacak."

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU:

"Sayın bakana daveti için çok teşekkür ediyorum. Sayın bakanla çok samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Bu tutumu için kendine teşekkür ediyoruz. Farklılıklarımıza rağmen sürdürülebilir diyalog devam etmeli. Bu sadece bizim için değil bölgedeki barış açısından da önemlidir. Görüşmemizde bölgesel barışı da konuştuk.

Karşılıklı ticaret ilişkileri

Sayın bakanın da ifade ettiği gibi birçok alandaki ilişkilerimize yeniden enerji kazandırmaya ve sivil havacılıkla ilgili görüşmeleri yeniden başlatma konusunda karar kıldık. Türkiye ve İsrail en çok karşılıklı ticaret yapan 10 ülke arasında. Geçen sene ticaret hacmimiz 8 milyar doları geçti. Bu seneki hacim de çok ümit verici. Bizler ticaret hacmini ve ekonomik işbirliğini artıma konusunda kararlıyız."

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Ülkeler arası ilişkiler

"Siz de söylediniz, her bir İsrailliden geldiğimden beri bunu duydum. Geçen Sene Türkiye ve İstanbul İsrailli turistlerin bir numaralı tercihi oldu.

Temiz enerji, turizm, tarımsal ürünler gibi diğer alanlarda da birçok fırsat mevcut.

Filistin-İsrail ilişkileri

"Bugün Filistin-İsrail meselesini de görüştük. Dün Filistin'de görüşmelerim oldu. Biz BM parametreleri içinde 2 devletli çözümün barış için tek yol olduğuna inanıyoruz."

Kudüs'le ilgili hassasiyetlerimiz paylaştım. Biz aramızdaki normalleşmenin bu çatışmanın önlenmesinde etkili olacağına inanıyoruz. Bir her zaman yapıcı bir rol oynadık. Türkiye tekrardan rol oynamaya hazırdır. Sizin de Türkiye'ye ziyaretinizi bekliyoruz."

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15 YIL SONRA İLK ZİYARET

Bakan Çavuşoğlu'nun ziyareti Dışişleri Bakanı düzeyinde Türkiye'den İsrail'e 15 yıl sonra gerçekleştirilen ilk ziyaret oldu.

Türkiye'den İsrail'e en son Dışişleri Bakanı düzeyinde ziyaret dönemin Dışişleri Bakanı Ali Babacan tarafından 2007'de gerçekleştirilmişti.

2009 yılında Davos ve 2010 yılında 'Mavi Marmara' krizi nedeni ile iki ülke arasındaki tansiyon yükselmiş 2018'de diplomatik temsil maslahatgüzar düzeyine inmişti.

2021 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog arasındaki telefon görüşmeleriyle başlayan onarım süreci Mart ayında Herzog'un Ankara ziyaretiyle önemli bir ivme kazanmıştı.

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7 SEKTÖRDE İŞBİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un 14 yıl aradan sonra Mart ayında gerçekleştirdikleri buluşmada iki ülke arasında diplomasi, enerji, ticaret, tarım, turizm, sağlık ve savunma konularında ilişkilerin canlandırılması için kritik adımların atılması kararı çıktı.

Bu çerçevede başta enerji, turizm ve savunma sanayi olmak üzere altyapı/inşaat, bilim, teknoloji, tıp endüstrisi ve tarımsal üretim konularında yeni işbirliği fırsatları değerlendirmeye sokuldu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog

ÇAVUŞOĞLU'NUN ZİYARETİ KRİTİK ÖNEMDE

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Ankara ve Tel Aviv'de yapılan değerlendirmeler, Çavuşoğlu'nun bugün gerçekleştireceği ziyaretin normalleşme sürecinin yol haritasının ele alınması açısından önemli olduğunu vurguluyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat Çavuşoğlu'nun ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerin normale dönmesi için kritik önemde olduğunu belirtti.

BÜYÜKELÇİLER ATANACAK MI?

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Güney Amerika ziyareti dönüşünde gazetecilerin büyükelçi atamasıyla ilgili bir soru üzerine, konunun mevkidaşı Lapid ile yapacağı görüşme sırasında gündeme geleceğini kaydetmişti.

Bugün iki bakan arasında gerçekleştiren kritik görüşmede bu konunun da masaya gelmesi bekleniyor.

FİLİSTİN'DEN KRİTİK MESAJLAR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile düzenlediği ortak basın toplantısında İsrail ziyaretinde Filistin sorununun da konuşulacağını belirterek, " İsrail ile normalleşme sürecimiz sürüyor. Ancak Filistin davasına desteğimiz İsrail ile ilişkilerimizden tamamen farklıdır. Filistin politikamızın değişmesi mümkün değildir. Başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması şarttır. Filistin'e destek konusunda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.