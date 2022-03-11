İsrail’le 7 adım

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İki liderin başbaşa görüşmesinde Türkiye ile İsrail arasında normalleşme döneminin pozitif gündemle ilerlemesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda ilk somut adım nisan ayında atılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3 Nisan’da İsrail ve Filistin’e gidecek. Çavuşoğlu, Tel Aviv’deki temasları kapsamında İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile bir araya gelecek ve iki ülke arasında büyükelçi atanma süreçlerini değerlendirecek. Çavuşoğlu, Filistin meselesinde iki devletli çözüme ve Kudüs’ün statüsünün korunmasına yönelik Türkiye’nin hassasiyetlerine vurgu yapacak.

DOĞU AKDENİZ’DE ORTAKLIK

Çavuşoğlu’nun ziyaretinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de İsrail’e gidecek. Bu ziyarette Türkiye ile İsrail arasında Doğu Akdeniz’deki enerji arama ve sondaj faaliyetleri konusunda atılacak adımlar ele alınacak. Görüşmelerde İsrail’in Yunanistan ile yürüttüğü ve Erdoğan’ın “Türkiyesiz olmaz” dediği EastMed projesinin de gündeme geleceği belirtiliyor. Önümüzdeki süreçte Ticaret Bakanlığı ve ilgili kurumlar koordinasyonunda Türkiye ile İsrail’in tam potansiyeline ulaşmak için pazar payının artırılması, yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması da amaçlanıyor.

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7 SEKTÖRDE İŞBİRLİĞİ

Bu çerçevede başta enerji, turizm ve savunma sanayi olmak üzere altyapı/inşaat, bilim, teknoloji, tıp endüstrisi ve tarımsal üretim konularında yeni işbirliği fırsatları değerlendirilecek. Görüşmelerde ticari heyetlerin temaslarının karşılıklı hızlandırılması benimsenirken, üçüncü ülkelerde yapılacak işbirliği potansiyeli de hayata geçirilecek. Türkiye, 2018 yılında ABD’nin Kudüs’te büyükelçilik açmasının ardından büyükelçisini istişareler için geri çağırmış, İsrail’den de aynı adımı atmasını talep etmişti.