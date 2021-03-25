Maskesiz mesafesiz korona partisi: Giriş 100 dolar!

Manhattan Yüksek Mahkemesi'nde salı günü açılan bir dava duyanları adeta şoke etti. New York'taki lüks bir apartman dairesinin sahibinin kiracılarına açtığı dava koronavirüs salgınını hiçe sayarak evde sürekli maskesiz ve mesafesiz partiler verenlerle ilgili...

ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 854 artarak 543 bin 849'a çıktı. Ülke genelinde yapılan aşı sayısı ise 128 milyon 217 bini geçmiş durumda.

Kurt David ve Jean Elbaum-David adlı iki kiracı Kovid-19 salgını sona ermediği her gün yüzlerce insan virüs yüzünden hayatını kaybettiği halde evlerini adeta 'Maskesiz bir gece kulübü'ne çevirdiler.

Hudson Caddesi'ndeki evin sahibi kiracılarının dairesini korona partileri verilen bir yere dönüştüğünü öğrenir öğrenmez şikâyetçi oldu ve anında dava açtı. Komşuların da çok rahatsız olduğu partilerde her seferinde yüzden fazla kişinin katıldığı ve asla maske takılmadığı, yaşı tutmayan kişilere alkol kullandırıldığı ve hatta esrar da içildiği ortaya çıktı.

Polis baskınında apartman dairesinde 120 kişinin maskesiz ve önlemsiz şekilde partilediğini gören görevliler şaşkına döndü. Sözde partilerde görev yapan barmenler, DJ'ler ve ayak işlerine bakan çalışanlar da tutuklandı.

30 yaşındaki Kurt David, küçük yaştakilere alkol satmak suçlamasıyla karşı karşıya kalırken aynı zamanda Kovid-19 önlemlerine karşı gelmek ve halk sağlığını tehlikeye atmak suçlarından dolayı da en az 15 bin dolar ceza ödemek zorunda kalacak. Öte yandan bu korkunç aymazlıkla ilgili ortaya çıkan detay duyanları şoke etti. Partileri düzenleyen iki kafadarın giriş ücreti olarak 100 dolar gibi yüksek bir meblağ talep ettiği anlaşıldı.

Kovid-19 salgınını hafife aldığı yetmezmiş gibi yüzlerce insanın sağlığını tehlike atan Kurt David'in parti pozlarını sosyal medyadan paylaşmaktan çekinmediği de dikkatlerden kaçmadı.

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