Maske yolsuzluğu Almanya’yı salladı

Salgın ortamında kişisel kazanç peşinde koşmakla suçlanan Löbel, maske satan şirketlere arabuluculuk yaparak 250 bin Euro (2.29 milyon TL) komisyon aldığını kabul etti. Löbel pazar günü, CDU/CSU meclis grubundan istifa ettiğini, ancak milletvekilliğini ‘bağımsız’ olarak sürdüreceğini açıklamıştı. Ancak baskılar üzerine dün vekillikten de ayrıldı.

Şimdi gözler, aynı suçlamalara hedef olan Hıristiyan Sosyal Birlik partili (CSU) milletvekili Georg Nüsslein’a çevrildi. 660 bin Euro (6 milyon TL) komisyon aldığı şüphesiyle hakkında soruşturma açılan Nüsslein, CDU/CSU Meclis Grup Başkan Yardımcılığı ve meclis grubundan istifa etti, milletvekilliğini ise yasama dönemi sonuna kadar sürdüreceğini açıkladı. Maske yolsuzluğunun yerel seçimlerde Başbakan Merkel’in partisine zarar verebileceği belirtiliyor.