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Dünya
Ahmet KÜLAHÇI / BERLİN
Haber Giriş: 09.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Maske yolsuzluğu Almanya’yı salladı

Ahmet Külahçı
Ahmet Külahçı
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Ahmet Külahçı
Ahmet Külahçı
Maske yolsuzluğu Almanya’yı salladı

Almanya’da resmi kurumlara tıbbi maske satan şirketlere arabuluculuk yapıp, komisyon aldığı ortaya çıkan Hıristiyan Demokrat Partili (CDU) muhafazakâr milletvekili Nikolas Löbel, artan baskılara dayanamayıp istifa etti.

Salgın ortamında kişisel kazanç peşinde koşmakla suçlanan Löbel, maske satan şirketlere arabuluculuk yaparak 250 bin Euro (2.29 milyon TL) komisyon aldığını kabul etti. Löbel pazar günü, CDU/CSU meclis grubundan istifa ettiğini, ancak milletvekilliğini ‘bağımsız’ olarak sürdüreceğini açıklamıştı. Ancak baskılar üzerine dün vekillikten de ayrıldı.

Şimdi gözler, aynı suçlamalara hedef olan Hıristiyan Sosyal Birlik partili (CSU) milletvekili Georg Nüsslein’a çevrildi. 660 bin Euro (6 milyon TL) komisyon aldığı şüphesiyle hakkında soruşturma açılan Nüsslein, CDU/CSU Meclis Grup Başkan Yardımcılığı ve meclis grubundan istifa etti, milletvekilliğini ise yasama dönemi sonuna kadar sürdüreceğini açıkladı. Maske yolsuzluğunun yerel seçimlerde Başbakan Merkel’in partisine zarar verebileceği belirtiliyor.

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Ahmet Külahçı
Ahmet Külahçı
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