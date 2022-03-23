Mariupol’de çocuklar susuzluktan ölüyor

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İŞGALİN yerle bir ettiği güney kenti Mariupol’den kaçmayı başaran 27 yaşındaki Victoria, yaşadıklarını BBC Radyo 5’e anlattı. Şehrin Rus bombaları yüzünden “tamamen yok edildiğini” ve içeride mahsur kalanların açlıkla sınandığını söyleyen Victoria, içme suyu temin etmek için kar eritmek zorunda kaldıklarını anlattı.

‘SIĞINAKLAR BİLE YIKILIYOR’

Şehirden 20 km uzaklıktaki bir köye geldiğini ancak hâlâ Rus bombardımanını duyduğunu ve şehirden yükselen dumanları görebildiğini anlatan Victoria, “Bombalar o kadar şiddetli ki sığınak olarak kullandığımız bodrumlar bile yıkılıyor” dedi. Victoria, “Tanıdığım üç çocuk susuzluktan öldü. 21’inci yüzyılda çocuklar susuzluktan, açlıktan ölüyor” diyerek öfkesini dile getirdi. Kent idaresinin en son geçen hafta yaptığı açıklamaya göre şehirdeki sivil binalar ve altyapının yüzde 80’i harap olmuş durumda.

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‘AİLEM ŞEHİRDEN ÇIKAMADI’

Ailesi ve arkadaşlarının henüz Mariupol’den kaçamadığını anlatan Victoria, onları şehirden çıkarmanın bir yolunu bulana kadar Ukrayna’yı terk etmeyeceğini söyledi. Birleşmiş Milletler’e göre, işgalin başından beri en az 10 milyon Ukraynalı evinden oldu. Öte yandan BM, “Mariupol gibi kuşatma altındaki şehirlerin en fazla 3-4 günlük gıda stoku kaldı” diyeli bir hafta oldu.

EŞİ, KIZI YARALI KURTULMUŞ

Mariupol’de doğum hastanesine yönelik saldırıdan günler sonra, yüzlerce sivilin toplandığı tiyatro binası da bombalanmıştı. O saldırıdan sağ kurtulan 56 yaşındaki Serhii yaşadıklarını Amerikan CNN’e anlattı. Bombardımanda binada bulunmadığını, hemen öncesinde eşi ve kızını güvende olurlar umuduyla tiyatro binasına gönderdiğini söyleyen Serhii, “Onlara tiyatroya gitmelerini tavsiye ettiğim için neredeyse çıldıracaktım. Onları bombaların altına ben göndermiş oldum” sözleriyle yaşadığı pişmanlığı anlattı. Saldırıdan her iki kişi de yaralı olarak kurtulmuş.

HİTLER’DEN KURTULDU PUTİN’DEN KAÇAMADI

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi katliamından sağ kurtulan Ukraynalı Boris Romantşenko, Harkov’da Rus bombardımanı sonucu yaşamını yitirdi. Akrabaları, 96 yaşındaki adamın geçen cuma yaşadığı apartmana isabet eden bomba sonucu öldüğünü bildirdi. Nazi askeri Sovyetler Birliği topraklarına girdiğinde henüz 16 yaşında olan Romantşenko, tutuklanarak zorla Almanya’da çalışma kamplarına gönderilmiş ve işkence görmüş. Halihazırda Nazi mağdurlarının anısına faaliyet gösteren bir vakfın başkan yardımcısıydı. Ukraynalı yetkililere göre Harkov’a yönelik haftalardır süren bombardıman sonucu en az 500 sivil yaşamını yitirdi.