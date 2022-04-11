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Marine Le Pen kimdir, kaç yaşında? Fransa cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen hakkında bilgiler

#Marine Le Pen#Fransa#Seçim
Marine Le Pen kimdir, kaç yaşında Fransa cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen hakkında bilgiler

Marine Le Pen, Fransa Cumhurbaşkanı adayı oldu. Mevcut Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un en yakın rakibi olan Marine Le Pen, ilk sandık çıkış anketlerine göre yüzde 23.9 ile ikinci sırada yer aldı. Cumhurbaşkanı adayı olan Marine Le Pen Ulusal Birlik partisinin başkanlığını yapıyor. Time 100 listesinde 2011 ve 2015 yıllarında dünyanın en etkili insanları arasında gösterilen Le Pen, Pantheon-Assas Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Peki, Marine Le Pen kimdir, kaç yaşında? İşte, Fransa cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen hakkında merak edilen bilgiler.

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Fransa cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in hayatı Fransa'da devam eden seçimlerle dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gündeme geldi. Macron'u en yakın rakibi olan Marine Le Pen 2004-2017 yılları arasında Avrupa Parlamentosu'nda milletvekili olarak görev yaptı ve 2008-11 yılları arasında Hénin-Beaumont'ta belediye meclisi üyeliği görevinde bulundu.

MARİNE LA PEN KİMDİR?

53 yaşındaki Marine Le Pen 5 Ağustos 1968'de doğdu. 2012 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup %17,90 oyla François Hollande ve Nicolas Sarkozy'nin ardından üçüncü oldu. 2017 Fransa cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olup ikinci turda %33,9 oy aldı. 2022'de tekrar Fransa cumhurbaşkanlığı seçimine aday olan Le Pen yüzde 23.9 ile ikinci sırada yer aldı.

Le Pen neo-faşist babasına göre daha demokratik ve daha cumhuriyetçi olarak nitelendirilir. Partinin görüşlerinde ve kadrolarında değişikliğe giderek, ırkçılık, antisemitizm ve Pétain yanlılığıyla suçlanan üyeleri partiden atarak partinin halk nezdindeki imajını düzeltti. Bu kapsamda babasını da tartışma yaratan açıklamalarının ardından 20 Ağustos 2015 tarihinde partiden attı.

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Partisinin görüşlerini bir takım konularda yumuşattı. Önceleri partinin eşcinsel birlikteliklerin herhangi bir yasal statüye sahip olmasına karşı çıkarken, Le Pen döneminde medeni birlikteliği desteklemeye başladı. Kürtajın yasal olduğu hamilelik dönemlerinde herhangi bir şarta bağımlı olmamasını kabul etti. Partisinin idam cezasına olan desteğine son verdi.

Time 100 listesinde 2011 ve 2015 yıllarında dünyanın en etkili insanları arasında gösterildi. Politico tarafından 2016 yılında Avrupa Parlamentosu başkanı Martin Schulz'un ardından en etkili ikinci Avrupa Parlamentosu milletvekili olduğu ifade edildi.

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#Marine Le Pen#Fransa#Seçim

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