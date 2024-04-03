Maraş’tan sonra Gazze’ye yardıma koşmuşlardı

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Dünyadaki felaket bölgelerinde ücretsiz olarak yemek dağıtan World Central Kitchen üyeleri, Polonya sınırında Ukrayna’dan gelen mültecilere yemek dağıtırken, 6 Şubat’taki deprem felaketini haber alınca Türkiye’ye yardıma koşmuştu. Elbistan’da kurdukları mutfakta binlerce kişiye sıcak yemek dağıtan ekip, Türkiye’den sonra gittikleri Gazze’de İsrail füzelerinin hedefi oldu ve 7 üyesini kaybetti.

Ölenlerden Damian Sobol, günlerce neredeyse uyumadan pişirdiği yemeklerle Elbistanlıların manevi kardeşi olmuştu.

Jose Andres

ÜNLÜ ŞEFİN GİRİŞİMİ

İspanyol kökenli Amerikalı şef ve restoran işletmecisi José Andrés 2010 yılındaki Haiti depreminin ardından bölgeye giderek yemek pişirmeye başlamış ve bu iyilik hareketine dünyanın dört bir yanından gelen gönüllüler de katılmıştı. Deprem sonrası 20 Şubat’ta Elbistan’a gittiğimde ekipten ilk tanıştığım Polonyalı Kamila Butowicz oldu. Elbistan’da günde 3 öğün sıcak yemek çıkartıyorlar ve menülerini bölge mutfağına uygun olarak hazırlıyorlardı. Halkın ne yemek sevdiğini sordukları polisler “Musakka” yanıtı vermişti. Aşçılar o güne kadar hiç pişirmedikleri musakkayı, gönüllü olarak aralarına katılan Şahin Amca’ya sormuşlardı. O günün menüsünde musakka vardı.

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Filistinli Saif Abu Taha ve Türkiye’de de görev almış Damian Sobol Gazze’de saldırıda öldü.

‘KARDEŞİMSİN DAMIAN SOBOL

İşlerini bölmemek için ekibin bir çoğuyla sadece selamlaşıp birkaç cümle ile hal hatırlarını sordum. Polonyalı Damian Sobol da onlar arasındaydı. Birbirimizi sosyal medyadan takip etmeye de başladık. Damian Sobol uzun süre Elbistan’da kaldı. Daha sonra ülkesine döndü. Son olarak Gazze’deki İsrail saldırıları başlayınca oraya gittiğini öğrendim. Yine canla başla çalışıyordu. Ta ki İsrail’in füzelerine kurban olana kadar. Damian hem benim hem de Elbistan halkının hatıralarında sonsuza kadar yaşayacak.