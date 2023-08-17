×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Malezya’da facia! Özel jet otoyola düştü: 10 ölü

Güncelleme Tarihi:

#Malezya#Uçak Kazası#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 15:58

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da havalimanına inişe geçtiği sırada düşen bir özel jetin otoyoldaki motosiklet ile bir araca çarpması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da 6’sı yolcu olmak üzere 8 kişinin bulunduğu Beehcraft 390 Premier 1 tipi özel bir jet, Sultan Abdul Aziz Shah Havalimanı’na iniş yaptığı sırada otoyola düştü.

Hızla düşen jet, otoyoldaki motosiklet ile araca çarptıktan sonra alev topuna döndü. O anlar araç kameralarına yansırken, olay yerine ambulans ve kurtarma ekibi gönderildi.

Jetteki 8 kişi, motosiklet sürücüsü ve araç şoförü olmak üzere toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Malezya’da facia Özel jet otoyola düştü: 10 ölü

Malezya Sivil Havacılık Biriminden (CAAM) yapılan açıklamada, “Subang Hava Trafik Kontrol Kulesi 14.51'de olay yerinden duman çıktığını gözlemledi, ancak uçak tarafından herhangi bir imdat çağrısı yapılmadı” ifadeleri kullanıldı.

Haberin Devamı

Özel jetin Langkawi Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yaptığı, düşüş sırasında kule ile bağlantısının kesildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Malezya#Uçak Kazası#Dünya

BAKMADAN GEÇME!