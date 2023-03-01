Mahsa Amini gösterilerine misilleme mi: İran’da kız öğrencileri zehirlediler

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Son üç aydır İran genelindeki farklı okullarda yaklaşık 400 öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Başta yetkililerin görmezden geldiği vakalar en az 30 okulda tekrarlayınca bir soruşturma başlatıldı. Devlet haber ajansına konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Younes Panahi, “Zehirlenmelerden, başta kız okulları olmak üzere tüm okulların kapatılmasını isteyen kişilerin sorumlu olduğunun anlaşıldığını” söyledi. Ancak başka detay vermedi.

VEKİLLER ‘KASITLI’ DEDİ

İran meclisinin eğitim komitesi üyesi milletvekili Ali Reza Monadi de zehirlenmeleri “kasıtlı eylem” olarak niteledi. Meclis sağlık komisyonu üyesi Dr. Homayoun Sameah Najafabadi de öğrencilerin “kasıtlı olarak zehirlendiğini” söyledi. Zehirlenme olayları, 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin kıyafet zorunluluğuna uymadığı gerekçesiyle alındığı gözaltında ölümü üzerine başlayan ve haftalar süren şiddetli protestolar yüzünden ülkenin diken üstünde olduğu bir döneme rastlıyor. Protestoculara polisin müdahalesiyle en az 530 kişi ölmüş, 20 bine yakın kişi de gözaltına alınmıştı.

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RADİKAL GRUPLARIN İŞİ Mİ

Zehirlenmelerin arkasında, hükümet karşıtı protestolara karşı rejimi savunan radikal grupların olduğu değerlendiriliyor. İlk vaka kasım ayı sonlarında Kum kentinde yaşanmış, çocuklar; baş ağrısı, kalp çarpıntısı ve uyuşukluk şikâyetleri bildirmişti. Başta olayın, doğalgazla ısıtılan okullarda gaz zehirlenmesi olabileceği iddia edildi, ancak sadece kızlara eğitim veren kurumlarda tekrarlanması şüpheleri körükledi. Nitekim Tahran merkezli haber sitesi Shargh’a göre ebeveynler son haftalarda öğrencilerini sınıflardan çekerek bazı okulların fiilen kapanmasına sebep oldu.

‘PROTESTOCULARI KORKUTMAK İÇİN’

İran’da 1979’daki İslam Devrimi’nden bu yana geçen 40 yılda kızların eğitime katılımı hiç engellenmedi. Hatta Tahran yönetimi, Taliban rejimi Afganistan’da tersini yapınca kadınların okula dönmesi için çağrıda bulunmuştu. İngiliz Guardian gazetesine isminin gizli kalması şartıyla konuşan ve zehirli madde olarak tarım ile böcek ilaçlarının kullanılmış olabileceğini söyleyen bir doktor, “Protestocuları korkutmak ve kız öğrencilerden intikam almak istiyorlar” dedi. Sağlık Bakan Yardımcısı Panahi de öğrencilerde “savaş kimyasallarına rastlanmadığını” belirterek, bunun tedavi edilebilir bir madde olduğunu ifade etti.