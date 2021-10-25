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HABERLERDünya Haberleri

Mahmud Abbas'tan ABD'ye konsolosluk çağrısı

#Mahmud Abbas#Konsolosluk #ABD
Mahmud Abbastan ABDye konsolosluk çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Joe Biden yönetimine, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki konsolosluklarını yeniden açmaları için çağrı yaptı.

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Filistin haber ajansının bildirdiğine göre, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinli yöneticilerle düzenlediği toplantıda konuşan Abbas, ABD'nin Filistin'e uyguladığı finansal ablukayı sonlandırmasını ve Washington'daki Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) temsilciliğinin yeniden açılmasını talep etti. Abbas, Biden yönetimine, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki konsolosluklarını yeniden açmaları çağrısında bulundu.

Abbas, toplantının, Gazze'nin yeniden imarı, 2006'dan bu yana süren ablukanın kaldırılması ve ülkenin iki tarafının birleştirilmesi üzerine çalışacak uluslararası meşruiyete bağlı bir ulusal birlik hükümeti oluşturmak hedefiyle bölünmeyi sonlandıracak, "Hamas" ve "İslami Cihat" hareketleri de dahil olmak üzere tüm gruplar arasında kapsamlı bir ulusal diyaloğa hazırlık amaçlı olduğunu ifade etti. Toplantıda, FKÖ İcra Komitesi, en geç ocak ayında örgütün Merkez Yönetim Kurulunun toplantı düzenlemesi kararı aldı.

Dünya liderlerine ve uluslararası kurumlara, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının ve gayrimeşru yerleşiminin durdurulması için eyleme geçmelerini sağlamak amacıyla mektuplar gönderilmesi kararlaştırılan toplantıda, barışçıl halk direnişinin geliştirilmesi ve genişletilmesi; işgale karşı kapsamlı ulusal isyana ulaştıracak birleşik ulusal liderliğin rolünün güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Filistin yönetimi, 6 Filistinli sivil toplum örgütünün İsrail tarafından terörist örgüt olarak sınıflandırılmasını kınayarak, söz konusu kurumlara desteğin devam edeceğini kaydetti.

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#Mahmud Abbas#Konsolosluk #ABD

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