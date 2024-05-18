Madam kanadının intikamı: 'Karısı Macron'un zayıflığından bıktı, dizginleri ele almaya çalışıyor'

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Mart ayında Marsilya'daydı. Uyuşturucu kaçakçılığına karşı sıkı önlemler alma sözü veren Macron şehrin bazı bölgelerini savaş alanına çeviren gangsterlere gözdağı verdi ancak İngiliz medyasına göre, suç baronları için işler her zamanki gibi devam ediyor.



Geçtiğimiz hafta, 'sinek' lakaplı, 13 suçtan hüküm giymiş mahkum Mohamed Amra, cezaevi aracına kara yolu gişelerinde kurulan pusu ile kaçırıldı. Saldırıda vurulan 2 gardiyanın olay yerinde hayatını kaybettiği, 3 gardiyanın ise ağır yaralandığı öğrenildi.

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Macron konuyu yakından takip edeceğinin altını çizdi, Interpol'den kırmızı bülten çıkarıldı, 500 polis seferber edildi ancak Amra ve suç ortaklarından hiçbir iz yok.



Fransız basında 'utanç verici' olaya tepkiler büyüyor. CNEWS hapishane memurlarının 'su tabancalarıyla' donatıldığını söyleyerek Cumhurbaşkanını eleştirirken, diğer bir tarafta, Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'da oy kullanma yasasındaki değişikliğe karşı düzenlenen protestolar sokakları savaş alanına çevirdi.

Fransız hükümet tarafından desteklenen oy verme reformlarına karşı düzenlenen protestolarda en az 5 kişi hayatını kaybetti. Macron şiddetin sona erdirilmesi için kararlı olduklarını vurguladı ve artan şiddet olaylarına karşı 12 gün sürecek OHAL ilan etti.



Dün ise Fransa 'nın başkenti Paris'in kuzeybatısındaki Rouen şehrinde bir sinagogu ateşe vermeye çalışan şahıs, polis tarafından vurularak öldürüldü.

"MACRON DAHA ZAYIF GÖRÜNEMEZDİ"

Paris, 69 gün içinde dünyayı 2024 Olimpiyatları'nın açılış törenine davet edecek. Bu, Macron'un küresel sahnede kendini göstermesi için muhteşem bir fırsat ancak güvenlik yetkilileri, etkinliğin suçlular için bir fırsat oluşturmasından korkuyor.

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İngiliz medyasına göre Macron'un düzeni sağlama konusundaki başarısızlığı Fransız halkı tarafından çok net bir şekilde görülüyor.



'Macron daha zayıf görünemezdi' diyen Dailymail gazetesi Fransız lider için "Gelecek ay yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde partisinin derinleşen çöküşünü tersine çeviremediği sürece Macron başarısızlığa mahkum görünüyor." ifadelerini kullandı.



Hem kendi ülkesinde hem de uluslararası arenada eleştiri oklarının hedefi olan Macron'un kendisinden 24 yaş büyük eşi Brigitte Macron'un yaşanan gelişmelerden son derece rahatsız olduğu ve dizginleri eline almaya çalıştığı konuşuluyor.

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Paris'ten kaynaklar, First Lady'nin Macron'un üst düzey danışmanlarını tasfiye etmeye çalışacak kadar öfkeli olduğu öne sürüyor ve buna 'Madam kanadının intikamı' adını veriyorlar.

Dailymail gazetesi, Fransız liderin bir kum torbasını yumruklarken verdiği pozların arkasında da Brigitte Macron'un olduğunu, First Lady'nin kocasından sert bir duruş göstermesini istediğini öne sürdü ve haberinde "Madam Macron beceriksiz kocasından o kadar bıkmış ki, Paris'in içinden birileri onun dizginleri ele almaya çalıştığını fısıldıyor." ifadelerini kullandı.

