Son dakika: İsrail-Hamas savaşında son durum...ABD ve Arap ülkelerinin Gazze planı ortaya çıktı! İsrail güvenlik kabinesinde yumruklar konuştu...

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Walla haber sitesinde yer alan bilgilere göre, İsrail güvenlik kabinesi toplantısında Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ile savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot arasında tartışma çıktı.
Toplantıda söz alan Eisenkot, hükümetin aylardır savaşta stratejik kararlar almaktan kaçındığından şikayet ederken sözleri aşırı sağcı bakan Ben Gvir tarafından kesildi."Sizi yeterince dinledik General" diyen Ben Gvir, Eisenkot'u Hamas'ın 7 Ekim saldırısına yol açan politikaların sorumlusu olmakla suçladı.
"Sözlerimi kesmeyi bırak" diyen Eisenkot Ben Gvir'i sınırları aşmaması konusunda uyardı. Ancak gerilim giderek tırmandı.
Toplantının ilerleyen saatlerinde Eisenkot'un zorunlu askerlik hizmetine alınmayan Ben-Gvir'e 'asker kaçağı' dediği ve onu yumrukladığı öne sürüldü.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Nisan ayında Riyad'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu çerçevesinde bir araya geldiği, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Filistin dışişleri bakanları ile yaptığı toplantının detayları ortaya çıktı.
Al-Ahkbar'ın Lübnanlı yayın organına ulaşan bir belgeye dayandırdığı haberine göre bakanlar toplantıda Gazze'deki savaş sonrası neler olacağını ele aldılar.
Belgeye göre, iki aşamalı 'ertesi gün' planı, kalıcı bir barış süreci ve İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle sonuçlanacak.
Planın ilk aşaması, ateşkesin sağlanması, Filistin devletinin uluslararası alanda tanınması için gerekli ön koşulların yerine getirilmesi, İsrail'in Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi'ne dönmesini kabul etmesi, Filistinli tutukluların serbest bırakılması karşılığında Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakması ve Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için yeni bir hükümetin kurulmasının öngörüyor.
İkinci aşamada ise İsrail-Suudi normalleşmesini de içeren bir barış sürecinin başlatılacağı ve Gazze'nin rehabilitasyon ve yeniden inşasına başlanacağı belirtiliyor.
Hamas'ın sözcüsü Ebu Ubeida, yayınladığı video mesajda Filistinlilerin, saldırı ne kadar sürerse sürsün ve biçimi ne olursa olsun Refah ve Gazze'deki kara işgaline karşı durmaya devam edeceklerini söyledi.
"Halkımıza yönelik saldırıyı durdurma konusundaki tüm arzumuza rağmen, düşmana karşı uzun bir yıpratma savaşına hazırız" diyen sözcü, Hamas'ın aralarında tanklar ve buldozerlerin de bulunduğu 100'den fazla İsrail zırhlı aracını hedef aldığını ve İsrail'in ağır kayıplar verdiğini söyledi.
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 7 Ekim’de Gazze sınırındaki müzik festivaline katılan ve Hamas tarafından kaçırılan üç rehinenin cesedini, Gazze’nin kuzeyindeki Jabalia’da bulduğunu açıkladı.
Cesetler, gece yapılan bir operasyonla İsrail’e getirildi.
Ordu Sözcüsü Daniel Hagari’nin basın toplantısında açıkladığı bilgiler dahilinde, cesetlerin Shani Louk, Amit Buskila ve Itzhak Gelerenter’e ait olduğu belirtildi. Bununla birlikte yerel medya cesetlerin bir Hamas tünelinde bulunduğunu aktardı.
İsrail güçlerinin saldırıların aralıksız sürdüğü Gazze Şeridi’ne yardımların girdiği sınır kapılarını kapatması bölgedeki insani krizi derinleştiriyor.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ABD tarafından kurulan iskelenin bugün faaliyete geçmesinin ardından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’ne daha fazla yardım girmesi gerektiğini söyledi. İlk yardım sevkiyatının dün 300 palet gıda ile iskeleden yapıldığını belirten Kirby, ilerleyen günlerde bu sayının 3 katına çıkmasını umduklarını vurguladı.
Gazze Şeridi’ne giren yardımların yeterli olmadığını aktaran Kirby, “Bu geçici iskele Filistinlilere çaresizce ihtiyaç duydukları gıda, su ve ilacı ulaştırmak için tek başına yeterli değil. Bu kara geçişlerini mümkün olan en kısa sürede açmalıyız. Açıkçası geçişlerin açılması için yeterli çaba sarf edilmiyor. Bu kabul edilemez” dedi.