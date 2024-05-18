Son dakika: İsrail-Hamas savaşında son durum...ABD ve Arap ülkelerinin Gazze planı ortaya çıktı! İsrail güvenlik kabinesinde yumruklar konuştu...

ABD ve Arap ülkelerinin ertesi gün planı ortaya çıktı: Filistin Yönetimi Gazze'ye dönecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Nisan ayında Riyad'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu çerçevesinde bir araya geldiği, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Filistin dışişleri bakanları ile yaptığı toplantının detayları ortaya çıktı.



Al-Ahkbar'ın Lübnanlı yayın organına ulaşan bir belgeye dayandırdığı haberine göre bakanlar toplantıda Gazze'deki savaş sonrası neler olacağını ele aldılar.



Belgeye göre, iki aşamalı 'ertesi gün' planı, kalıcı bir barış süreci ve İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle sonuçlanacak.



Planın ilk aşaması, ateşkesin sağlanması, Filistin devletinin uluslararası alanda tanınması için gerekli ön koşulların yerine getirilmesi, İsrail'in Filistin Yönetimi'nin Gazze Şeridi'ne dönmesini kabul etmesi, Filistinli tutukluların serbest bırakılması karşılığında Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakması ve Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için yeni bir hükümetin kurulmasının öngörüyor.



İkinci aşamada ise İsrail-Suudi normalleşmesini de içeren bir barış sürecinin başlatılacağı ve Gazze'nin rehabilitasyon ve yeniden inşasına başlanacağı belirtiliyor.





