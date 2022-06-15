Macron'dan Ukrayna'ya flaş Putin çağrısı

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile başlayan savaş Ukrayna'nın doğu bölgelerinde can almaya devam ediyor.

İki ordu bölgenin kontrolü için kritik öneme sahip Severodonetsk'te ölümüne bir savaş veriyor.

Zira Rusya Severodonetsk ve Lysychansk'ı ele geçirirse, bu durumda Luhansk bölgesinin tamamının denetimini almış olacak.

Zelenski bölgedeki son durumu 'acı verici' şeklinde tarif ederken Fransa Cumhurbaşkanı Macron tabiri caizse gündeme bomba gibi düşen açıklamalara imza attı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rumen mevkidaşı Klaus Iohannis (sağda), Romanya'nın Köstence kenti yakınlarındaki Mihail Kogalniceanu Hava Üssü'nde konuşlanan İtalyan askeri güçlerini selamlıyor.

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MACRON'DAN PUTİN ÇAĞRISI

Arabulucuk görevine talip olduğunu her fırsatta dile getiren Macron 'Ukrayna'nın Rusya ile 'müzakere etmesi gerekeceğini' söyledi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Fransız lider Ukrayna'ya savaşı sona erdirmek için Vladimir Putin ile müzakere etme çağrısı yaptı.

Romanya'da bulunan Macron, 'Rusya'nın savaş güçlerini durdurmak, Ukraynalılara yardım etmek ve müzakereye devam etmek için her şeyi yapacağız' dedi.

Askeri ve diplomatik kaynaklara göre, Macron'un bu açıklaması savaşta inisiyatifi ele geçiren Rusya'nın masaya daha güçlü bir şekilde oturması anlamına gelecek.

Macron'un bu çağrıyı Rusya'nın askeri kazanımlarının ardından yapması ise tartışma konusu oldu.

PUTİN'İN ŞARTLARI NELER?

Batı basınının Kremlin kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, Moskova'nın ülkedeki savaşın sona ermesi için 6 şartı bulunuyor.

Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya girmemesi ve tarafsızlığını koruması gerektiğini belirtiyor. 2014'te işgal edilen Kırım'ın Rusya'nın bir parçası olarak tanınmasını talep eden Moskova, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerine de bağımsızlık verilmesini istiyor.

Diplomatik bir çözümde rol almak için Moskova'ya giden Fransız liderin Putin ile arasındaki mesafe gündem olmuş, Fransız lider uzun süre sosyal medyanın gündeminden düşmemişti.

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Ukrayna'nın Rusya'ya tehdit oluşturan silahlardan arındırılması gerektiğini belirten Moskova, Rusçanın Ukrayna'da ikinci dil olarak tanınmasını istiyor.

Rusya'nın Rusçanın kullanımını yasaklayan kanunların kaldırılmasını da talep ettiği belirtiliyor.

'RUSYA'YI KÜÇÜK DÜŞÜRMEYELİM' ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Daha önce Fransa'nın rolünü 'arabulucu bir güç' olarak tanımlayan Macron 'Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz ki savaş bittiği gün diplomatik kanallardan bir çıkış yolu inşa edebilelim' demiş ve tepkilere neden olmuştu.

Macron'un bu sözlerine Ukrayna'dan yanıt gecikmemiş Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba 'Rusya'yı küçük düşürmemeye yönelik çağrılar, ancak Fransa'yı ve buna çağrıda bulunan diğer ülkeleri küçük düşürebilir' demişti.

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'MACRON KENDİSİNİ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ'

Cumhuriyetçi Parti, Temsilciler Meclisi üyesi Adam Kinzinger Macron'un bu sözlerine 'kendisini küçük düşüren Macron'dur' sözleri ile tepki göstermişti.

Demokrat Parti'nin Kaliforniya Temsilcisi Ted Lieu ise 'Macron'un bu konuşması Putin'in ve Ukrayna'daki savaşın temelden yanlış anlaşıldığını gösteriyor' demişti.