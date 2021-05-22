Macron’dan Türkiye’ye üstü kapalı NATO eleştirisi

NATO içinde daha fazla uyum çağrısı yapan Macron, isim vermeden Türkiye’yi eleştirdi.

Her müttefikin uluslararası hukuka ve net davranış kurallarına saygı göstermeye angaje olması gerektiğini belirten Macron, “Bu, son yıllarda Suriye’de, Doğu Akdeniz’de, Libya’da, Kafkasya’da ya da NATO içinde kritik öneme sahip olan silah sistemlerinin birlikte işlerliğinde olduğu gibi, diğer müttefiklerin güvenlik çıkarlarına aykırı ulusal çıkarlar peşinde olmamayı gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

NATO açısından ilke ve değerlerin öneminin altını çizen Macron, mevcut stratejik konseptin güncellenmesi gerektiğini belirtti.

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