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Dünya
Güven ÖZALP / BRÜKSEL
Haber Giriş: 22.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Macron’dan Türkiye’ye üstü kapalı NATO eleştirisi

Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
Macron’dan Türkiye’ye üstü kapalı NATO eleştirisi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 14 Haziran’da Brüksel’de yapılacak zirve hazırlıkları çerçevesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i Paris’te ağırladı.

NATO içinde daha fazla uyum çağrısı yapan Macron, isim vermeden Türkiye’yi eleştirdi.

Her müttefikin uluslararası hukuka ve net davranış kurallarına saygı göstermeye angaje olması gerektiğini belirten Macron, “Bu, son yıllarda Suriye’de, Doğu Akdeniz’de, Libya’da, Kafkasya’da ya da NATO içinde kritik öneme sahip olan silah sistemlerinin birlikte işlerliğinde olduğu gibi, diğer müttefiklerin güvenlik çıkarlarına aykırı ulusal çıkarlar peşinde olmamayı gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

NATO açısından ilke ve değerlerin öneminin altını çizen Macron, mevcut stratejik konseptin güncellenmesi gerektiğini belirtti.

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Güven ÖZALP
Güven ÖZALP
gozalp@hurriyet.com.tr
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