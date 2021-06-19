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Macron’a yediği tokadı sordular
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a bir ilkokul ziyareti sırasında öğrencilerden biri “yediğin tokat nasıldı” diye sordu. Soruyu gülümseyerek karşılayan Cumhurbaşkanı Macron da, “Hoş değildi” yanıtını verdi.
Geçen hafta ülke gezisi sırasında bir eylemciden tokat yiyen Macron, “İyi bir şey değildi. Okul bahçesinde de olsa, birine vurmak hiçbir zaman iyi değil. Yaptığı şey bir hataydı” dedi. Macron’u tokatlayan Damien Tarel (28) 14 ayı ertelenebilir, 18 aylık hapis cezasına çarptırılmıştı.
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