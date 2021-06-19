Macron’a yediği tokadı sordular

Geçen hafta ülke gezisi sırasında bir eylemciden tokat yiyen Macron, “İyi bir şey değildi. Okul bahçesinde de olsa, birine vurmak hiçbir zaman iyi değil. Yaptığı şey bir hataydı” dedi. Macron’u tokatlayan Damien Tarel (28) 14 ayı ertelenebilir, 18 aylık hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara