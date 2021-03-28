Macron’a Ruanda soykırımı raporu: Fransa’nın sorumluluğu var suçu yok

Macron, önceki gün Fransa’nın Ruanda soykırımındaki rolüne ilişkin araştırma yapmak üzere kurulan komisyonun Başkanı Vincent Duclert ve üyeleri kabul etti. Fransız basınındaki haberlere göre, raporda Fransa’nın soykırımda ağır sorumluluğunun bulunduğunu ancak suç ortağı olduğunu gösteren bir şey olmadığı dile getirildi.

MITTERRAND’A SUÇLAMA



Dönemin Cumhurbaşkanı François Mitterrand’ın, soykırımda önemli rol oynadığı vurgulanan raporda, “Fransa, ırkçı katliamları teşvik eden rejime uzun zaman yatırım sağladı. Fransa, soykırım hazırlığı konusunda kör davrandı” ifadesi kullanıldı. Fransa’nın Ruanda’da seyrettiği siyasetinin Mitterrand tarafından belirlendiğini kaydeden Duclert, Mitterrand’ın soykırımı yapan hükümet ile yakın ilişkisi olduğunun altını çizdi.

800 BİNDEN FAZLA TUTSİ ÖLMÜŞTÜ

Ruanda’da 1994’te çoğunluktaki Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana’nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti. Fransa, 23 Haziran 1994’de ülkenin güneybatısında sığınmacılar için güvenli bölge oluşturmak amacıyla Turkuaz Operasyonu’nu başlatmıştı. Fransa, soykırımı engellemek yerine soykırımcılara silah ve desteği sağlayarak, Ruanda Yurtsever Cephesinin (RPF) ilerleyişini kısıtladığı için kınanmıştı.

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