Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi ziyaret kapsamında gittiği Brezilya'da Devlet Başkanı Lula da Silva'yla bir araya geldi.



Basına servis edilen fotoğraflarda iki liderin sürekli el ele olduğu, güneşin altındaki bir teknede gülümseyerek poz verdiği ve sık sık sarıldığı görüldü.



İki liderin samimi pozları sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı ve adeta bir yorum fırtınasına neden oldu.

Kullanıcılar iki liderin verdiği pozları düğün fotoğraflarına ve romantik komedi sahnelerine benzetti. Yorumculardan biri "Amazon'da evlenecekler ve balayında Paris'e gidecekler" derken, başka bir kullanıcı fotoğraflarla bir düğün albümü hazırlanabileceğini söyledi.



İngiliz Guardian gazetesi de Macron'un Brezilya ziyaretini esprili bir dille ele alarak "Resmi fotoğraflara bakılacak olursa, Emmanuel Macron'un üç günlük Brezilya gezisi uluslararası diplomasiden çok daha romantik bir kaçamak oldu." ifadelerini kullandı.



Sosyal medyadaki 'düğün albümü' yorumlarına sessiz kalamayan Fransız lider de "La La Land" (Aşıklar Şehri) film afişini paylaşarak "Birileri görüntülerimizi evliliğe benzetmiş. Ben de onlara dedim ki evet bu bir düğündü. Fransa Brezilya'yı, Brezilya da Fransa'yı seviyor" yorumunda bulundu.

Macron paylaşımında Lula'yı da etiketledi ve Brezilyalı mevkidaşına teşekkür etti.





Algumas pessoas compararam as imagens da minha visita ao Brasil com as de um casamento, e eu digo a elas: foi um casamento ! A França ama o Brasil e o Brasil ama a França !



Obrigado, @LulaOficial e @JanjaLula, obrigado a todos os brasileiros que conheci, pelo acolhimento.… pic.twitter.com/IlFsOW96WW