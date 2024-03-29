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Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı!

Güncelleme Tarihi:

#Emmanuel Macron#Lula Da Silva#Fransa
Macron ve Lulanın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2024 11:32

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın romantik pozları sosyal medyayı salladı. Kullanıcılar iki liderin görüntüleri için 'düğün albümü' benzetmesi yaparken, Macron'da yorumlara katıldı ve 'Fransa Brezilya'yı, Brezilya da Fransa'yı seviyor' dedi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi ziyaret kapsamında gittiği Brezilya'da Devlet Başkanı Lula da Silva'yla bir araya geldi.

Basına servis edilen fotoğraflarda iki liderin sürekli el ele olduğu, güneşin altındaki bir teknede gülümseyerek poz verdiği ve sık sık sarıldığı görüldü.

Macron ve Lulanın fotoğrafları sosyal medyayı salladı

SOSYAL MEDYADA FIRTINA: AMAZON'DA EVLENİP PARİS'E BALAYINA GİDECEKLER

İki liderin samimi pozları sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı ve adeta bir yorum fırtınasına neden oldu.

Kullanıcılar iki liderin verdiği pozları düğün fotoğraflarına ve romantik komedi sahnelerine benzetti. Yorumculardan biri "Amazon'da evlenecekler ve balayında Paris'e gidecekler" derken, başka bir kullanıcı fotoğraflarla bir düğün albümü hazırlanabileceğini söyledi.

Macron ve Lulanın fotoğrafları sosyal medyayı salladı

"ULUSLARARASI DİPLOMASİ DEĞİL ROMANTİK BİR KAÇAMAK"

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İngiliz Guardian gazetesi de Macron'un Brezilya ziyaretini esprili bir dille ele alarak "Resmi fotoğraflara bakılacak olursa, Emmanuel Macron'un üç günlük Brezilya gezisi uluslararası diplomasiden çok daha romantik bir kaçamak oldu." ifadelerini kullandı.

Macron ve Lulanın fotoğrafları sosyal medyayı salladı

YORUM YAĞMURUNA MACRON DA KATILDI

Sosyal medyadaki 'düğün albümü' yorumlarına sessiz kalamayan Fransız lider de "La La Land" (Aşıklar Şehri) film afişini paylaşarak "Birileri görüntülerimizi evliliğe benzetmiş. Ben de onlara dedim ki evet bu bir düğündü. Fransa Brezilya'yı, Brezilya da Fransa'yı seviyor" yorumunda bulundu.

Macron paylaşımında Lula'yı da etiketledi ve Brezilyalı mevkidaşına teşekkür etti.

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FRANSA-BREZİLYA İLİŞKİLERİ YENİDEN CANLANIYOR

Macron'un cumhurbaşkanı olarak gerçekleştirdiği ilk ziyaret, ilişkilerin dibe vurmasının ardından Fransa-Brezilya ortaklığının yeniden canlanması açısından kritik bir öneme sahip.

İki ülke Amazon yağmur ormanlarını korumak için 1 milyar Euroluk bir yatırım programı duyururken Macron ikili görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında "Bugün ilişkilerimizde yeni bir sayfa açıyoruz" dedi

Macron ve Lulanın fotoğrafları sosyal medyayı salladı


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#Emmanuel Macron#Lula Da Silva#Fransa

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