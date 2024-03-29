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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...
Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı yetkilileri İsrail'in Gazze'nin Refah kentinde bir evi hedef alan saldırısında en az 12 Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi.
Belçika'nın kalkınma işbirliği ve kentsel politika bakanı Caroline Gennez, Gazze'ye "yeterli" insani yardımın girmesini sağlamak için İsrail üzerindeki uluslararası baskının sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Belçikalı bakan İsrail'e 'Çocukları aç bırakmayı bırakın' dedi
İsrail'in onlarca Suriye askerinin ölümüne neden olan saldırısından ilk görüntüler geldi.
Resmi Suriye kaynaklarından veya İsrail Savunma Kuvvetleri'nden herhangi bir yorum gelmedi.
Tel Aviv son yıllarda Suriye’de bulunan İran ve Hizbullah’la bağlantılı militanlara yönelik sık sık saldırılar düzenlediği ancak bu eylemleri genellikle üstlenmediği biliniyor.
7 Ekim sonrası Suriye'nin başkenti Şam'da, üst düzey Hizbullah üyelerini hedef alan saldırılar yapıldı.
Times of Israel'de yer alan habere göre, İsrail'in saldırısında 33 Suriye askeri ve 5 Hizbullah üyesi öldürüldü.
AFP'nin sabah 05:21'de aboneleri ile paylaştığı son dakika haberine göre, İsrail Suriye'ye saldırdı.
Muhalif bir savaş gözlemcisi olan İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Cuma günü erken saatlerde Halep yakınlarında olduğu iddia edilen saldırılarda 36 Suriye askerinin öldüğünü ve düzinelerce askerin de yaralandığını söyledi.
Grup, saldırının Halep'in güney banliyösü Cibreen'de, Halep Uluslararası Havaalanı yakınındaki Lübnanlı Hizbullah grubuna ait füze depolarını vurduğunu iddia ediyor.
Gözlemevi, saldırılardan iki saat sonra bile patlamaların hala duyulduğunu söyledi.