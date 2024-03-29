İsrail saldırısında onlarca Suriye askeri öldü

AFP'nin sabah 05:21'de aboneleri ile paylaştığı son dakika haberine göre, İsrail Suriye'ye saldırdı.





Muhalif bir savaş gözlemcisi olan İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Cuma günü erken saatlerde Halep yakınlarında olduğu iddia edilen saldırılarda 36 Suriye askerinin öldüğünü ve düzinelerce askerin de yaralandığını söyledi.





Grup, saldırının Halep'in güney banliyösü Cibreen'de, Halep Uluslararası Havaalanı yakınındaki Lübnanlı Hizbullah grubuna ait füze depolarını vurduğunu iddia ediyor.





Gözlemevi, saldırılardan iki saat sonra bile patlamaların hala duyulduğunu söyledi.