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CANLI GELİŞMELER Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Dünyayı sarsan son dakika haberi 05:21'de geldi: İsrail Suriye'yi vurdu... Onlarca asker öldü

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Gazze#Suriye
Son dakika haberleri: İsrail-Hamas savaşında son durum... Dünyayı sarsan son dakika haberi 05:21de geldi: İsrail Suriyeyi vurdu... Onlarca asker öldü
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2024 07:43

İsrail ablukasındaki Gazze'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Dünya ise Suriye'den gelen haberin şokunu yaşıyor. Sabah saatlerinde İsrail, Halep'in güney banliyösü Cibreen'de, Halep Uluslararası Havaalanı yakınında bir hedefi vurdu. Saldırı nedeniyle onlarca Suriye askeri öldü. Saldırının yapıldığı bölgeden ilk görüntüler geldi...

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İsrail - Hamas savaşında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Hamas: İsrail'in Refah'ı hedef alan saldırısında en az 12 Filistinli öldürüldü

Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı yetkilileri İsrail'in Gazze'nin Refah kentinde bir evi hedef alan saldırısında en az 12 Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi.

Belçikalı bakandan israil'e çağrı: Çocukları aç bırakmayı bırakın

Belçika'nın kalkınma işbirliği ve kentsel politika bakanı Caroline Gennez, Gazze'ye "yeterli" insani yardımın girmesini sağlamak için İsrail üzerindeki uluslararası baskının sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Belçikalı bakan İsrail'e 'Çocukları aç bırakmayı bırakın' dedi

Saldırıdan ilk görüntüler geldi

İsrail'in onlarca Suriye askerinin ölümüne neden olan saldırısından ilk görüntüler geldi.


Resmi Suriye kaynaklarından veya İsrail Savunma Kuvvetleri'nden herhangi bir yorum gelmedi.

Tel Aviv son yıllarda Suriye’de bulunan İran ve Hizbullah’la bağlantılı militanlara yönelik sık sık saldırılar düzenlediği ancak bu eylemleri genellikle üstlenmediği biliniyor.


7 Ekim sonrası Suriye'nin başkenti Şam'da, üst düzey Hizbullah üyelerini hedef alan saldırılar yapıldı.

Times of Israel ölü sayısını açıkladı

Times of Israel'de yer alan habere göre, İsrail'in saldırısında 33 Suriye askeri ve 5 Hizbullah üyesi öldürüldü.

İsrail saldırısında onlarca Suriye askeri öldü

AFP'nin sabah 05:21'de aboneleri ile paylaştığı son dakika haberine göre, İsrail Suriye'ye saldırdı.


Muhalif bir savaş gözlemcisi olan İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Cuma günü erken saatlerde Halep yakınlarında olduğu iddia edilen saldırılarda 36 Suriye askerinin öldüğünü ve düzinelerce askerin de yaralandığını söyledi.


Grup, saldırının Halep'in güney banliyösü Cibreen'de, Halep Uluslararası Havaalanı yakınındaki Lübnanlı Hizbullah grubuna ait füze depolarını vurduğunu iddia ediyor.


Gözlemevi, saldırılardan iki saat sonra bile patlamaların hala duyulduğunu söyledi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineHamas: İsrail'in Refah'ı hedef alan saldırısında en az 12 Filistinli öldürüldü
timelineBelçikalı bakandan israil'e çağrı: Çocukları aç bırakmayı bırakın
timelineSaldırıdan ilk görüntüler geldi
timelineTimes of Israel ölü sayısını açıkladı
timelineİsrail saldırısında onlarca Suriye askeri öldü

 

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#İsrail#Gazze#Suriye

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