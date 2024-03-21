Macron pazu gösterdi

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Macron’un fotoğrafçısı Soazig de la Moissonnière, Instagram’da devlet başkanının iki fotoğrafını paylaştı. Boks ile ilgilendiği bilinen Macron, fotoğraflarda boks eldivenleri ve pazularıyla dikkat çekiyor. Tam savaşın konuşulduğu bir dönemde Macron’un bu kareleri manidar bulundu.

ASKER Mİ YOLLAYACAK

Öte yandan Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin, Fransa’nın Ukrayna’ya göndermek üzere 2 bin asker hazırladığını öne sürdü. Fransa Savunma Bakanlığı ise Narışkin’in iddialarını dezenformasyon olarak niteleyerek yalanladı.

ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR

Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya ile Ukrayna arasında barışın sağlanması yönündeki inisiyatifi nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a minnettar olduklarını söyledi. Erdoğan, devlet başkanlığı seçimi zaferini tebrik etmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye’nin Ukrayna’da müzakere masasına dönülmesi konusunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğunu ifade etmişti.